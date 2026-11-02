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香港詐騙案占犯罪逾半 警要求海外來電顯示國碼
香港今年前9個月犯罪案件逾半是詐騙案，其中3成是電話詐騙，多數為海外來電。警方已要求電信商，海外來電要顯示國碼，並停用涉及詐騙電話。
香港警務處處長周一鳴今天在區議會上表示，今年頭9個月，香港有6萬8015宗犯罪案件，較去年同期上升2.1%。當中詐騙案3萬4679宗，達到51%，較去年上升7.9%，損失金額為港幣60.2億元（新台幣240億元），上升6.7%。
在各種罪案中，電話詐騙案為最嚴重類別，有接近1萬宗，占詐騙案總數近3成，損失金額為19.4億元（新台幣77.6億元）。
周一鳴說，單是8月和9月，電話詐騙案就有3900宗，當中8成是假冒客戶服務，情況非常嚴峻。
他表示，警方發現有人向電信商以實名登記購買手機電話卡後，將電話卡交給詐騙集團。根據現行法令，租借或轉賣電話卡給第三者不構成罪行。為此，當局計畫修改法令，以堵漏洞。
另外，警方發現有詐騙集團利用某些技術，使來電不會顯示「+852」數字，讓受騙者誤以為來電在本地撥出，以致失去警覺性而隨手接聽。
周一鳴說，警方已要求電信商緊急停用一批涉嫌詐騙電話號碼，並與電信商分享辨識可疑用戶的方法，協助業界把關。
由於電話詐騙案的來電大都來自海外，在警方和電信商合作下，目前本地手機接收的海外來電，都會出現「+852」數字，以提高手機持有人的警覺性。
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