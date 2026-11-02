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蘋果日報案3人提早獲釋 前高層張劍虹受訪表示懊悔

中央社／ 台北2日電

港媒報導，蘋果日報案被判刑9人中，前壹傳媒集團行政總裁張劍虹、「重光團隊」成員陳梓華及李宇軒提早獲釋，3人都曾擔任從犯證人。張劍虹接受鳳凰衛視訪問時表示，對所犯罪行「懊悔」。

蘋果日報案9名被告被控違反香港國安法「串謀勾結外國勢力」罪，今年2月法院判刑。認罪並擔任從犯證人的張劍虹獲減刑55%，被判刑6年9個月，原預計2028年3月出獄。同樣認罪及擔任從犯證人的李宇軒和陳梓華分別被判7年3個月和6年3個月，原預計2028年和2027年出獄。

香港明報今天報導，3人已提早獲釋。

香港懲教署於10月31日安排更生人參加中國大陸體驗團，到深圳參觀東江縱隊司令部舊址，及到科技企業參觀無人駕駛。鳳凰衛視昨天及今天都報導這項活動，並訪問參加者張劍虹。

張劍虹受訪時說：「在2019年反修例（反送中）事件後，自己又參與了煽動抗爭，也因為犯了香港國安法要被判刑，之後就更少機會接觸到國家的發展。」

張劍虹表示：「這次知道懲教署舉辦一個交流活動，我也很興奮，馬上主動報名參加，自己也對自己所犯的罪行很懊悔，希望藉著這個機會，重新認識祖國的發展，也有融合回社會、一個更生的機會。」

張劍虹又表示，中國社會整體發展很好，科技更是一日千里，自己作為中國人能夠體驗到國家的強大，感到十分驕傲。

香港「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條）生效後，提高涉及國安案件囚犯的提早獲釋門檻，須懲教署長信納不會不利於國家安全才可提早減刑釋放。

明報報導，首宗香港國安法案件被告、被判刑9年的唐英傑也已獲釋。唐英傑曾在香港保安局的電視節目中表示，當初相信很多假新聞和假消息，被人誤導。

蘋果 香港 壹傳媒 國安法

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