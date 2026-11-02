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超強聖嬰已形成 專家示警：中國明年洪澇風險恐更大

聯合報／ 大陸中心／即時報導
今年大陸多地都發生嚴重洪患，專家警告，受超強聖嬰現象影響，明年的洪澇風險可能更大。圖為廣西貴港今年7月因雨成災景象。中新社
今年大陸多地都發生嚴重洪患，專家警告，受超強聖嬰現象影響，明年的洪澇風險可能更大。圖為廣西貴港今年7月因雨成災景象。中新社

大陸國家氣候中心日前確認，超強「厄爾尼諾」（聖嬰現象）已經形成。中國工程院院士、大陸水利部應對氣候變化研究中心主任張建示警：「明年的洪澇風險可能更大」，2027年長江流域恐出現較重洪澇災害。

大陸國家氣候中心上個月9日指出，超強「厄爾尼諾」已經形成，峰值強度預計超過3.2℃，為有監測記錄以來最強。歷史上兩次超強厄爾尼諾的次年——1998年和2016年，長江流域都發生大洪水

張建雲接受上海《澎湃新聞》訪問時指出，1998年、2016年和2026年這三次超強厄爾尼諾事件都發生在全球變暖的背景之下，但2026年這次事件疊加的變暖背景更強，累積效應更顯著，大氣持水能力更高，環流系統對海溫異常的響應也更複雜，因此這次超強厄爾尼諾事件可能進一步加劇流域複合災害風險。

張建雲表示，這次超強聖嬰現象風險增加將體現在三方面：極端降水頻次和強度顯著增加；旱澇急轉風險增加；北方防汛壓力陡增。對於水旱災害防禦工作而言，這些變化將帶來幾方面直接影響：

一、預報預警難度顯著加大。當前極端洪澇災害呈現「一增加三隨機」態勢，也就是極端暴雨洪水事件增加，災害發生的地點隨機、時間隨機、強度隨機；

二、工程防禦壓力明顯增大。極端暴雨洪水的極端性、反常性增強，打破水文事件的平穩性和一致性假設，可能導致既有防洪排澇工程的防禦能力相對下降。風險最為集中的是中小河流、中小水庫、城市排水管網和農田排澇體系；

三、跨年度防禦壓力凸顯。厄爾尼諾對中國夏季降水影響具明顯滯後性，歷史上1998年長江流域大洪水和2016年長江流域大洪水都發生在超強厄爾尼諾事件的次年。

張建雲預期，2027年長江流域出現較重洪澇災害的風險較大。這意味著防禦工作不能僅關注當年，需要建立跨年度、跨季節的風險應對框架，在汛前準備、汛期調度和汛後修復各環節都應充分考慮厄爾尼諾滯後效應的影響。

聖嬰現象 洪水

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