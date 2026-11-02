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深圳APEC保安升級 廣東抽調警員支援
今年APEC峰會18日就將在中國深圳市舉行，據報導，廣東省公安機關昨天起全面啟動會議安保高等級勤務，加大街頭警力部署，並從全省抽調警員支援深圳，同時加強無人機禁飛管控。
2026年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領導人峰會將於11月18至19日在深圳舉行。
香港媒體今天轉述廣東媒體報導，廣東省公安廳昨天召開全省公安機關APEC會議安保動員會，副省長兼省公安廳長劉國周作動員部署，會議要求即日起啟動高等級勤務，加大警力投入，確保「重兵上街嚴管嚴控」。
在防控措施方面，廣東公安將強化巡邏管控、重點部位防護，以及物流寄遞和危險爆炸物品管控，全面提高見警率、管事率、震懾力，確保社會面安定有序。
會議也要求從廣東全抽調警力支援深圳，加強無人機禁飛管控，嚴厲打擊「黑飛」（飛行器未經許可擅自升空）和非法組裝破解等行為，確保低空安全。
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