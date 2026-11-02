快訊

高雄知名骨科醫院傳醫療暴力！男不滿母術後恢復不佳暴打醫師

換完尿布直接丟餐盤！家長離譜行徑曝光 店家停業消毒：已鎖定顧客

大陸記憶體想靠新技術超車 美光看清眉角決定不跟了

聽新聞
0:00 / 0:00

深圳APEC保安升級 廣東抽調警員支援

中央社／ 香港2日電

今年APEC峰會18日就將在中國深圳市舉行，據報導，廣東省公安機關昨天起全面啟動會議安保高等級勤務，加大街頭警力部署，並從全省抽調警員支援深圳，同時加強無人機禁飛管控。

2026年亞太經濟合作會議（APEC）非正式領導人峰會將於11月18至19日在深圳舉行。

香港媒體今天轉述廣東媒體報導，廣東省公安廳昨天召開全省公安機關APEC會議安保動員會，副省長兼省公安廳長劉國周作動員部署，會議要求即日起啟動高等級勤務，加大警力投入，確保「重兵上街嚴管嚴控」。

在防控措施方面，廣東公安將強化巡邏管控、重點部位防護，以及物流寄遞和危險爆炸物品管控，全面提高見警率、管事率、震懾力，確保社會面安定有序。

會議也要求從廣東全抽調警力支援深圳，加強無人機禁飛管控，嚴厲打擊「黑飛」（飛行器未經許可擅自升空）和非法組裝破解等行為，確保低空安全。

深圳 APEC

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深圳APEC 廣東調全省警力「確保重兵上街嚴管嚴控」

APEC工商領導人峰會 美企參與居首

APEC峰會邀請函疑差別待遇？外交部：任何矮化都將即時抗議

APEC代表 企業界三大咖呼聲高

相關新聞

胡錫進：戰時切斷台灣周邊海纜 台美協同作戰基礎將瓦解

中國大陸船隻近期在台灣周邊海域及開展各種作業，引發美日媒體關注。環球時報前總編輯胡錫進表示，台灣周邊海纜共24條，台灣99%以上對外通信依賴這些國際海纜，這些海纜一旦斷掉，對台灣的影響肯定是「癱瘓」級，而且一旦在戰時發生海纜被切斷，修復幾乎沒有可能。大陸蒐集台灣周邊海纜資料，目的之一就是支持中國的國防。

女貓奴遭愛貓猛蹬腹部、深夜痛醒送醫 揭黃體囊腫破裂積血1000ml

被家中貓咪用後腿踢1下，竟會引發可致命的腹腔大出血？1名女子早前在家中遭13磅重的愛貓用後腿猛蹬腹部，起初只感到隱隱作痛未有理會，豈料睡至深夜突因劇痛醒來，需立即送院，…

迷因圖引爆大陸、土耳其網路論戰 新仇舊恨引全球圍觀

中國大陸和土耳其最近因為歷史與祖先溯源問題，在社媒X平台論戰，結果驚動全球許多網友加入，包括希臘、伊朗、俄羅斯、日本、南韓，瀏覽量已超過上千萬，希臘媒體還報導指這是「第一次推特戰爭」，到底是在爭論什麼會驚動那麼多國的網友，他們前前後後在網上是在「戰」什麼？

盈利惡化 陸車出口量激增 獲利暴跌

今年前三季，中國大陸汽車出口達八六三萬輛，較二○二五年同期大增百分之五十二。其中，九月汽車出口一一八萬輛，增幅百分之五十五。但相較於強勁的出口表現，大陸汽車行業的獲利卻逐年走跌。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）秘書長崔東樹指出，前三季，大陸汽車行業利潤率僅百分之三點三，跌至近年低點，九月利潤率更驟降至百分之一點四。

德陽澆注900噸鋼鐵巨獸

近日，根據四川省德陽市消息，大陸國機重裝所屬二重裝備一次成功澆注五千毫米寬厚板精軋機機架，是該企業迄今為止生產尺寸最大、壁厚最厚、噸位最重的超大型軋機鑄鋼件。

首店經濟 北京限定店全陸圈粉

遊客背著行李在北京朝陽合生匯排隊嘗鮮，宇樹科技全大陸首家直營店引來各地粉絲，泡泡瑪特首飾店ＰＯＰＯＰ北京首店被一些遊客列為北京之行的關鍵一站，在北京各大商圈的首店裡總能聽到天南海北的口音。「只此一家，北京限定」的首店魅力，正吸引越來越多遊客跨城打卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。