深圳APEC保安升級 廣東抽調警員支援

中國大陸和土耳其最近因為歷史與祖先溯源問題，在社媒X平台論戰，結果驚動全球許多網友加入，包括希臘、伊朗、俄羅斯、日本、南韓，瀏覽量已超過上千萬，希臘媒體還報導指這是「第一次推特戰爭」，到底是在爭論什麼會驚動那麼多國的網友，他們前前後後在網上是在「戰」什麼？

2026-11-02 09:00