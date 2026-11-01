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前壹傳媒行政總裁張劍虹判刑後首露面 傳「已獲釋」以更生人身分訪深圳

中央社／ 台北1日電

因違反香港國安法中「串謀勾結外國勢力」罪被判囚的前壹傳媒集團行政總裁張劍虹，原定2028年3月出獄，近日他以更生人身分參加港府安排的中國大陸體驗團。港媒報導，據了解，張劍虹現在已獲釋。

香港懲教署的「伴『理」前行」計畫於10月31日舉辦為期一天的中國大陸體驗團，安排更生人到深圳參觀東江縱隊司令部舊址，以及到科技企業參觀無人駕駛。

鳳凰衛視今天報導上述行程，並訪問了參加者張劍虹，稱他為「香港更生人士」。他與其他團員一樣身穿紅色上衣，看來較以前消瘦。

張劍虹受訪時表示，「見到無人駕駛（技術），我真的覺得很興奮，我們國家科技可以發展得那麼好，所以我都覺得自己作為中國人能夠體驗到國家這麼強大，科技（發展）這麼好，也是十分驕傲。」

在蘋果日報案中，壹傳媒創辦人黎智英及6名高層，被控香港國安法下「串謀勾結外國勢力」罪，張劍虹認罪，並擔任從犯證人，獲減刑55%，於今年2月獲判囚6年9個月，原定預料2028年3月出獄。

香港01今天報導，據了解，張劍虹現在已獲釋。

據懲教署官網，「伴『理』前行」計畫是為進一步鞏固「更生人獲釋後的更生成效」，持續協助他們順利重返社會，並加強更生人的國家安全意識，培養守法精神及責任感，共同維護國家安全及社會穩定，屬自願性質參加。

深圳 壹傳媒 更生人 國安法 香港

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