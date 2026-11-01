14歲國中女生急性腦中風！平日飲食習慣曝光「愛吃這些東西」

不是只有中老年人才會中風。位於安徽合肥的中國科大附一院（安徽省立醫院）神經內科近日就收治一名年僅14歲的「急性腦卒中」（急性腦中風）患者。中國科大附一院南區副院長、神經內科主任醫師群森表示，這名女孩到院時已經出現嚴重的一側肢體偏癱、口角歪斜，院方做了頭顱影像和臨床檢查後，明確是急性腦卒中。

對於14歲女孩竟然也會腦中風，群森說，追問病史時，家屬提到女孩長期把飲料、奶茶當水喝，從不喝白開水，還經常外食，燒烤、油炸食物吃得多，而且這樣的飲食習慣已經持續好幾年。

據安徽日報、光明日報報導，群森指出，年輕人中風並非個例，一旦出現中風，救治就必須爭分奪秒，而能否快速識別發病信號，直接關係到患者的致殘風險與後續康復情況。

群森建議可記住「中風120」口訣： 「1」就是看一張臉，觀察面部是否不對稱，微笑時有無口角歪斜； 「2」為抬起兩隻手臂，雙臂平舉，查看是否出現單側肢體麻木無力，一側手臂下垂抬舉不起； 「0」代表聆聽語言，留意患者是否說話含糊不清、表達混亂，甚至聽不懂他人講話。

除口角歪斜、肢體無力等典型表現，中風還可能有一些不典型症狀。群森提醒，有的患者會表現為視物重影、複視，往往還伴有頭暈，這可能是大腦特定腦區損害所造成的。

群森呼籲民眾，日常飲水還是應該以白開水為主，盡量少喝含糖飲料和奶茶，更不能把飲料當水喝。特別是現在已進入秋冬乾燥季節，每日飲水量應保證在2,000毫升左右，且間斷性多次飲水，切忌等到覺得口渴了才喝水。