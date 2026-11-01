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LGBT影展「北京愛酷電影週」突取消 外媒：遭警方施壓

中央社／ 台北1日電

中國唯一聚焦LGBT議題、有25年歷史的北京酷兒影展（現稱愛酷電影週）原定10月30日舉行，卻在前一天深夜突然發布聲明取消。外媒指是因為遭到警方施壓。同日，武漢柏林電影週亦宣布緊急延期。

北京酷兒影展10月29日在官方Instagram發聲明，表示原定於近期舉辦的愛酷電影週將取消。聲明中並未透露詳細的取消原因與未來舉辦日期。

據英媒「衛報」指，主辦單位在影展舉辦數週前，不斷遭警方致電施壓。報導還指，多名作品入選本屆影展的國際電影人已抵達中國，準備出席活動。

報導引述人權觀察亞洲部副主任王松蓮表示，「中國公民社會的空間已所剩無幾，當局仍持續施壓，LGBT社群與獨立電影工作者面臨的壓力也愈來愈大。酷兒影展幾乎同時承受來自這幾方面的壓力」。

英國聖安德魯斯大學（University of St Andrews）中國研究教授包宏偉（音譯，Hongwei Bao）表示，北京酷兒影展是中國「彰顯LGBT社群韌性的燈塔」。他指，愛酷電影週遭取消，會對中國酷兒社群造成寒蟬效應。

綜合港媒星島日報、明報報導，北京酷兒影展由學者崔子恩與北京大學學生楊洋等於2001年發起，是中國歷史最悠久的獨立電影節之一，亦是目前中國唯一聚焦酷兒及LGBT議題的影展。

報導指出，北京酷兒影展歷年放映曾多次受阻。2014年被叫停後，主辦方帶領觀眾乘坐北京開往京郊懷柔的火車，在車上播放回顧影展史的紀錄片「我們的故事」。今年6月「同志驕傲月」的放映活動亦遭警方施壓取消。

該影展更曾數度更名，由早年「中國同性戀電影節」、「北京同性戀電影節」、「北京酷兒影展」，自2015年改為「愛酷電影週」並於北京法國文化中心舉辦。

此外，同樣在10月29日，武漢獨立影展「武漢柏林電影週」宣布，原定舉行的放映活動延期，包括原定檔期為10月30日至11月1日、11月6日至11月8日的「學術觀摩」專題板塊將延後舉辦，所有訂單將全額退款。聲明中同樣未說明原因。

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