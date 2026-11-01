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萬聖節大陸各地如臨大敵 網友稱：警察比民眾還多

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
10月31日，上海街頭隨處可見大批警車，網友吐槽不像萬聖節，像是警車展。圖／取自《李老師不是你老師》Ｘ帳號
10月31日，上海街頭隨處可見大批警車，網友吐槽不像萬聖節，像是警車展。圖／取自《李老師不是你老師》Ｘ帳號

昨天萬聖節台北天母商圈、圓山花博等地都有相關活動，即便有人藉變裝諷刺時政或政治人物，民眾對此也多一笑置之，但中國大陸多地警方在萬聖節這天卻是如臨大敵，主要是因在新冠疫情解封後的2023年，上海街頭湧現大批頗具創意的角色扮演（Cosplay），許多年輕人藉由變裝隱晦表達不滿，自此萬聖節在中國就變成敏感節日。 

《李老師不是你老師》在Tread上帳號顯示，上海在萬聖節前夕各處戒備森嚴，過往萬聖節聚集地如巨鹿路、淮海中路及復興公園等地安保與管控措施都明顯增強。10月31日萬聖夜，還有網友拍到並稱數名年輕人在大學路上因打招呼、聲音稍大便遭警方開包檢查、要求現場更換衣服。

綜合大陸社群平台資訊，10月31日上海長樂路、愚園路與陝西南路等地聚集不少cos人潮；安徽合肥步行街也有許多cos人潮、青島中山路、杭州湖濱等，也有網友分享萬聖節造型，不過有網友說，人潮多，警察也多。

上海復興公園日前即貼出通知，稱因「遊樂場燈光設備檢修調整」，10月30日至11月3日（夜間）暫停開放部分遊樂設施。街道旁擺放大量鐵柵欄防爆隔離設施，多輛公安執勤車輛及大批警力沿街駐守。

北京的夜店則限制萬聖夜裝扮。10月30日，夜店PILLBOX發布入場須知，稱「出於現場安全及綜合技術原因」，本周禁止主題服裝裝扮、角色扮演造型及相關妝容，面具、頭套等裝扮道具不得帶入。另一夜店DADA宣傳音樂活動時提醒：「本周末請不要裝扮與萬聖夜有關的造型來玩」。

浙江杭州上城區湖濱銀泰in77，一名Cosplay「超人迪加」的民眾10月30日被多名巡警帶走。小紅書上，仍有不少網民分享萬聖節造型，不過「萬聖節+地名」的詞條均不可查看。

自2023年萬聖節活動後，上海對於萬聖節等西洋節日的管控就明顯趨嚴。2023年是大陸解除疫情封控狀態後第一個萬聖節，加上當時前總理李克強剛驟逝，許多年輕人藉由節日氛圍大量湧上街頭。當時街頭出現大量充滿幽默感與隱晦社會諷刺的Cosplay，例如裝扮成「白紙」、監控「攝像頭」、文豪「魯迅」，以及疫情防控時期的「核酸檢測人員（大白）」等，引發了官方高度警戒。此後每年萬聖節，上海均會在萬聖節前後布置大量警力嚴陣以待。

杭州有人萬聖節因Cosplay「超人迪加」遭巡警帶走。圖／網路照片
杭州有人萬聖節因Cosplay「超人迪加」遭巡警帶走。圖／網路照片

10月30日晚，杭州湖濱步行街就已經湧現大批製服人員列隊巡邏。圖／取自《李老師不是你老師》Ｘ帳號
10月30日晚，杭州湖濱步行街就已經湧現大批製服人員列隊巡邏。圖／取自《李老師不是你老師》Ｘ帳號

西安有人cos核酸檢測員（俗稱大白）被警方帶走。圖／截取自《李老師不是你老師》Tread帳號
西安有人cos核酸檢測員（俗稱大白）被警方帶走。圖／截取自《李老師不是你老師》Tread帳號

上海靜安區有人被警方帶走，民眾圍住警車要求釋放。圖／截取自《李老師不是你老師》Tread帳號
上海靜安區有人被警方帶走，民眾圍住警車要求釋放。圖／截取自《李老師不是你老師》Tread帳號

萬聖節 警察 大陸

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