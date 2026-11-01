陸拚2030年前登月 擬採2次發射2人著陸

大陸計畫在二○三○年前實現登陸月球。大陸月球探測工程總設計師王翔昨天在一場學術活動上披露細節，表示將採用「兩次發射，一次登月」的方式實現載人登月，太空員乘組將由三人組成，其中二人著陸月球表面。

環球時報報導，由中國載人航天工程辦公室主辦的「第七屆載人航天學術大會」十月三十一日在北京航空航天大學舉行，中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔在大會上表示，大陸首次載人月球探測計畫採用環月軌道對接飛行模式。

報導指，這種模式將採用兩枚長征十號運載火箭，先將著陸器送往月球軌道，然後再發射載人太空船於月球軌道與著陸器交會對接，太空人進入著陸器並與載人太空船分離，飛往月球著陸月面，開展有關科學探測活動。完成任務後太空人乘坐著陸器從月面上升，在月球軌道上與載人太空船實現二次交會對接，太空人乘坐太空船返回地球。

王翔還提到，大陸首次載人月球探測任務乘組計畫由三人組成，其中二人著陸月球表面。

大陸規畫於二○二八年至二○三○年間，在海南文昌航天發射場密集執行三次無人繞月驗證任務及一次載人登月任務，這也標誌著大陸載人航天工程正式從近地軌道邁向地月空間。

一九六九年的美國太空人登月方案，是土星五號運載火箭直接將阿波羅太空船送至月球軌道‌，登月艙分離並降落到月面，完成任務後再起飛返回月球軌道與母船對接再返回地球。