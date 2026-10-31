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萬聖節香港滿城盡是人 蘭桂坊擠得水泄不通

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港紅磡新海濱舉行「潮燃萬聖．維港無人機秀」。有2千架無人機在維港夜空呈現萬聖節主題圖案。 中新社
香港紅磡新海濱舉行「潮燃萬聖．維港無人機秀」。有2千架無人機在維港夜空呈現萬聖節主題圖案。 中新社

今日是萬聖節，這個西方的「萬鬼節」在香港是全城熱鬧的大節。香港中環蘭桂坊、九龍旺角的砵蘭街下午已開始封路，人們穿著不同造形的奇裝異服，擠滿條條街道。

香港島中環蘭桂坊，從來是萬聖節的節日中心，下午有不少人穿着各種跟鬼有關的服飾到場。其中來自美國的旅客隨郵輪到港兩日，特地帶海盜服飾到蘭桂坊慶祝。更有大批大陸民眾，趁周末趕來香港湊熱鬧。

萬聖節前一天，因另有一個美酒佳饌節，中環蘭桂坊已擠滿人潮。蘭桂坊協會總監張素媚說，香港政府今年延長萬聖節慶祝的時段至橫跨三個周末，宣傳更充足，相信整體生意按年增長五成；各餐廳訂座在上周已爆滿，但仍預留空位讓未有訂位的人士入座。

張素媚說，之前兩個周末，每個周末都有幾萬人到場慶祝，人流均有15%增長，相信萬聖節大日子人流增長亦相若，新皇崗口岸開通，帶來更多大灣區旅客，相信今年會有一成至一成五的增長。

萬聖節全港多區都有應節活動，其中香港海洋公園有哈囉喂全園祭，香港迪士尼樂園有「惡人Be Like 反轉迪士尼」。另外還有不少街頭活動，旺角砵蘭街二十年來首之封閉道路舉辦活動，主要是街頭派對，黃昏時已水洩不通，以香港本地年輕人為主，也有大批大陸年輕人。

香港的皇崗口岸和深圳灣口岸，下午已擠滿大陸南下過萬聖節的人。香港入境處說，在深宵時段，口岸及管制站旅客出入境大堂整體十分暢順，預計今明兩日深宵時段將會是皇崗口岸的出境高峰期。

在萬聖節當日，香港博物館節開鑼，一連兩日在香港文化中心舉辦嘉年華。其中有港式茶檔、高一點公尺的巨型蛋撻、可以在百子櫃「執藥」的傳統中藥舖等等，再現早年的香港。

康文署市場及業務拓展總監陳樂思說，整個月的活動，預計超過五十萬人次參與。主辦者是想打破博物館靜態的感覺及想連結博物館同社區，讓人們可以重新認識香港有豐富的歷史、文化藝術及科學的資源，讓他們重回博物館遊玩。

萬聖節 香港

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