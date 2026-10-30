快訊

自己矮化自己？外交部指導無人機論壇 貴賓致詞資料竟稱我總統「台灣地區領導人」

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC前夕深圳「前海博物館」今開館 大陸國博3000件藏品南下展出

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸深圳前海博物館30日開館。（圖／取自深圳前海微信公眾號）
大陸深圳前海博物館30日開館。（圖／取自深圳前海微信公眾號）

大陸中國國家博物館是首屈一指的頂級博物館，與北京故宮齊名，國博藏品現已南下深圳，亮相於今日開館的前海博物館，開館展出3000件文物，共8個大展。該館也是大陸官方在深圳的博物館「三權」改革試點，也就是把資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權加以區分，模式相當新穎。

據深圳前海消息，前海博物館開館推出8個大展，主要圍繞「文明起源、文明肌理、文明演進、文明底色、文明未來」五個維度，開展出的3000餘件文物，所有展品均來自大陸國博館藏，包含禮器重鼎、傳世美玉、歷代名瓷、絲路遺存、造像瑰寶等，包含10件來自國博的明星文物。

相關明星文物包含「船形彩陶壺」、「子龍青銅鼎」、「彩繪石雕武士石刻」、「鈞窯玫瑰紫海棠式花盆」、「霽青釉粉彩描金燕耳尊」、「虢季子白青銅盤」、「錯金銀雲紋青銅犀尊」、「碧玉琮」、「鑲寶石金冠」（附金簪二件）、「鎏金鹿紋銀雞冠壺」。奧一新聞引述深圳博物館館長黃琛說法指，這10件明星文物僅在深圳短期展出，明年元旦假期結束後將返回國博。

公開資料顯示，前海博物館位於深圳前海合作區前灣片區，由深圳市政府與中國國家博物館攜手打造，總建築面積12.6萬平方公尺，展廳面積超過4萬平方公尺。

搶在APEC非正式領袖會議拉開序幕前夕，該館的開館更有特殊意義，屆時APEC主辦方是否將會引領外賓前往參觀，值得關注。

根據2025年12月4日深圳博物館與中國國家博物館的簽約內容，雙方擬聯合在前海博物館推出「中國古代通史陳列」、「中國古代玉器」、「中國古代瓷器」等展覽。例如針對瓷器展，國博披露遴選館藏230餘件瓷器精品，涵蓋瓷器各發展階段代表性器型和重要窯口。

前海博物館較為特殊之處還在於他是大陸國家文物局賦予深圳的博物館「資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權分置改革」試點項目，也就是藏品歸屬權仍在國博，但運營權在深圳。

在前海博物館開館前，北京故宮已經與香港合建香港故宮文化館，並於2022年6月正式開幕。當時北京故宮出借914件展品，是故宮建院以來最大規模外借，其中一級文物166件，根據雙方的安排，西九管理局成立一家全資擁有的附屬公司，全權負責香港雇工管理和營運。北京故宮將長期借出藏品供香港故宮展覽，但不會參與博物館的日常運作事務。而香港故宮除了北京故宮外借的藏品外，現已有不少社會的贈藏，包括夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基、懷海堂藏品主人鍾棋偉、達文堂藏品主人陳永達，伍嘉恩、胡始康及馮永基教授。

前海博物館展品由大陸國博提供，圖為國博人員與深圳方面點交瓷器。（圖／取自國博君微信公眾號）
前海博物館展品由大陸國博提供，圖為國博人員與深圳方面點交瓷器。（圖／取自國博君微信公眾號）

深圳 博物館

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文物開架 倫敦的博物館讓觀眾自由探索

荷蘭大師傑作明年在香港故宮開展 看維梅爾名畫「情書」

媽祖也愛LV？ 台史博、故宮接力推特展 奧運戰袍亮相

天后很忙！台史博、故宮推媽祖特展

相關新聞

APEC前夕深圳「前海博物館」今開館 大陸國博3000件藏品南下展出

大陸中國國家博物館是首屈一指的頂級博物館，與北京故宮齊名，國博藏品現已南下深圳，亮相於今日開館的前海博物館，開館展出3000件文物，共8個大展。該館也是大陸官方在深圳的博物館「三權」改革試點，也就是把資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權加以區分，模式相當新穎。

荷蘭大師傑作明年在香港故宮開展 看維梅爾名畫「情書」

香港故宮文化博物館近日宣布，與荷蘭國家博物館將於2027年首度攜手呈獻重量級荷蘭大師傑作特展，在香港展出約百件珍品，包括維梅爾（Vermeer）名作「情書」，並帶來大灣區歷來最大規模的倫勃朗（Rembrandt van Rijn，又譯林布蘭）作品展藏。

香港元朗大狗咬死2小狗慘劇 狗主1理由被加控虐畜罪

香港元朗日前爆發大型混種狗接連咬死兩隻小狗的慘劇，伍姓大狗主人原本僅被控兩項「容受大型狗隻進入或留在公眾地方」罪，案件29日在屯門裁判法院再提堂時，檢方當庭申請加控一項「殘酷對待動物罪」獲裁判官批准，全案押後至明年1月7日再訊。

亞洲最長…武漢地鐵12號線全線閉環 串聯武昌、漢口、漢陽

武漢軌道交通12號線二期29日開通初期運營，與此前通車的一期貫通。至此，全長59.9公里、設站37座的亞洲最長地鐵環線「畫圓」，串聯起武漢市的武昌、漢口、漢陽「三鎮」。

單親媽退休想旅遊遭兒情勒「太自私」：有錢就留給孫買房…還逼她兼職清潔工

長輩辛勞大半生，退休後想出門旅遊散心，竟被親生兒子怒斥自私？大陸社交平台微博流傳「慈母養子又養孫」的個案，指1名單親寡母節衣縮食、含辛茹苦獨力將兒子撫養成人，好不容易等到兒子事業有成、置業結婚，原以為退休後終於能稍作喘息享受晚年，未料卻淪為兒子的長期情緒勒索與經濟剝削對象。

泰山3千階 機械人58分達陣

首屆ＣＭＧ（大陸央視總台）世界機械人登泰山大賽，二十六日在山東泰安舉行排位賽，吸引五十家大陸具身智慧企業、大學及科研團隊參與。參賽機器人須應付連續石階、陡坡及狹窄山路，加上賽事期間下雨，進一步考驗平衡控制及續航能力。東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中，以約五十八分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約八成電量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。