APEC前夕深圳「前海博物館」今開館 大陸國博3000件藏品南下展出

大陸中國國家博物館是首屈一指的頂級博物館，與北京故宮齊名，國博藏品現已南下深圳，亮相於今日開館的前海博物館，開館展出3000件文物，共8個大展。該館也是大陸官方在深圳的博物館「三權」改革試點，也就是把資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權加以區分，模式相當新穎。

據深圳前海消息，前海博物館開館推出8個大展，主要圍繞「文明起源、文明肌理、文明演進、文明底色、文明未來」五個維度，開展出的3000餘件文物，所有展品均來自大陸國博館藏，包含禮器重鼎、傳世美玉、歷代名瓷、絲路遺存、造像瑰寶等，包含10件來自國博的明星文物。

相關明星文物包含「船形彩陶壺」、「子龍青銅鼎」、「彩繪石雕武士石刻」、「鈞窯玫瑰紫海棠式花盆」、「霽青釉粉彩描金燕耳尊」、「虢季子白青銅盤」、「錯金銀雲紋青銅犀尊」、「碧玉琮」、「鑲寶石金冠」（附金簪二件）、「鎏金鹿紋銀雞冠壺」。奧一新聞引述深圳博物館館長黃琛說法指，這10件明星文物僅在深圳短期展出，明年元旦假期結束後將返回國博。

公開資料顯示，前海博物館位於深圳前海合作區前灣片區，由深圳市政府與中國國家博物館攜手打造，總建築面積12.6萬平方公尺，展廳面積超過4萬平方公尺。

搶在APEC非正式領袖會議拉開序幕前夕，該館的開館更有特殊意義，屆時APEC主辦方是否將會引領外賓前往參觀，值得關注。

根據2025年12月4日深圳博物館與中國國家博物館的簽約內容，雙方擬聯合在前海博物館推出「中國古代通史陳列」、「中國古代玉器」、「中國古代瓷器」等展覽。例如針對瓷器展，國博披露遴選館藏230餘件瓷器精品，涵蓋瓷器各發展階段代表性器型和重要窯口。

前海博物館較為特殊之處還在於他是大陸國家文物局賦予深圳的博物館「資產所有權、藏品歸屬權、開放運營權分置改革」試點項目，也就是藏品歸屬權仍在國博，但運營權在深圳。

在前海博物館開館前，北京故宮已經與香港合建香港故宮文化館，並於2022年6月正式開幕。當時北京故宮出借914件展品，是故宮建院以來最大規模外借，其中一級文物166件，根據雙方的安排，西九管理局成立一家全資擁有的附屬公司，全權負責香港雇工管理和營運。北京故宮將長期借出藏品供香港故宮展覽，但不會參與博物館的日常運作事務。而香港故宮除了北京故宮外借的藏品外，現已有不少社會的贈藏，包括夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基、懷海堂藏品主人鍾棋偉、達文堂藏品主人陳永達，伍嘉恩、胡始康及馮永基教授。