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單親媽退休想旅遊遭兒情勒「太自私」：有錢就留給孫買房…還逼她兼職清潔工

香港01／ 撰文：雷思麗
圖為兒子斥責母親想跟團旅遊是亂花錢，不如把錢留給孫子買房。圖/AI生成
圖為兒子斥責母親想跟團旅遊是亂花錢，不如把錢留給孫子買房。圖/AI生成

長輩辛勞大半生，退休後想出門旅遊散心，竟被親生兒子怒斥自私？大陸社交平台微博流傳「慈母養子又養孫」的個案，指1名單親寡母節衣縮食、含辛茹苦獨力將兒子撫養成人，好不容易等到兒子事業有成、置業結婚，原以為退休後終於能稍作喘息享受晚年，未料卻淪為兒子的長期情緒勒索與經濟剝削對象。

該名老婦未曾走出過家鄉，退休後兩度想報團去旅行，均遭兒子粗暴阻撓，甚至被奪走存了養老積蓄的定期存款單，聲稱她有錢也該留來養孫兒。老婦隨後心臟出現毛病，想去三甲醫院檢查亦被制止，最終更在兒子催促下，四處託人求職做清潔工，目的是儲錢替孫兒付買樓的首期。事件曝光後引起全網譁然，網友紛紛痛斥涉事兒子忤逆、不孝，但亦有人直言母子是「一個願打，一個願捱」，旁人亦難以置喙。

網民「陌川_MC」透過微博分享家中長者養子又養孫的故事，指個案中的母親年輕時喪偶，大半生省吃儉用養育兒子，從未離開過家鄉，退休後自覺兒子已有穩定收入與物業，便打算報旅行團出門散心，並特意在網購平台購置了一批價廉物美的出遊用品。

當兒子得知母親的行程後勃然大怒，不僅致電旅行社強行要求退團退款，更擅自登入母親的網購帳號逐一辦理退貨，厲聲指責：「廉價旅遊團都是騙你們這些老年人的，去到目的地就會強迫購物，你這智商，肯定被坑！」母親面對質問時只好委屈解釋「這個團也不算很廉價了，我問了，購物都是隨意的，而且也沒有多少購物行程」。但兒子依然喝斥「這麼說是為了騙你交錢！總之不能去！」，令老母親倍感無奈與委屈。

老婦並未完全打消出遊念頭，過了一段時間，因顧忌兒子反對而特意報名中檔次的旅行團，不料再次引發激烈衝突。兒子得知後，不僅對母親嚴詞責罵，更反咬一口直斥其自私：「我養兒子到處都需要錢，你有錢不給孫子攢著，光想着自己花，讓孫子怎麼辦？」為防母親再次自行花費，兒子甚至強行取走母親多年存入積蓄的定期存款單。

更過分的是，母親其後因身體不適向中醫求診，醫師診斷其心臟欠佳，建議她轉往三甲醫院（內地頂級公立醫院）接受全面的心臟專科檢查。兒子知悉後竟再次阻撓，指中醫存心騙錢：「那些中醫都是騙人的！就是為了讓你花錢！根本沒必要做那些檢查，你要是嫌錢多，就給孫子多花點！」當母親反駁中醫與三甲醫院並無利益關聯時，兒子冷漠反問：「那不得花錢？就算你有醫保（大陸基本醫療保險），但自費的部分咋辦？萬一檢查之後沒毛病呢？」母親被迫放棄求醫。

隨後，兒子更以「無事生非是因為生活太閒」為由，催促母親出外打散工賺取收入，稱「多賺點錢以後才能給孫子買房子娶老婆」。老婦其後竟聽從兒子所言，四處託人尋找清潔工職位，全力賺錢想替孫子繳付買樓的首期。

原PO在文末直斥「生這種玩意，還不如生塊垃圾」。而大批網友怒斥涉事的子女冷血忤逆，紛紛怒斥「看得我要抽這個兒子幾巴掌」。但亦有人認為事件反映典型的病態共生心理，宛如電視劇《都挺好》的翻版，「關係裡的人痛苦，但是又樂意配合」。還有評論指父母對子女千依百順，變成「一個願打、一個願捱」的畸型親子關係，子女不孝的源頭是父母長期縱容的結果。

延伸閱讀：

菜色不合遭兒辱罵揮棍毆打　老父持柴刀狂斬仔　殺人未遂判囚2年

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文章授權轉載自《香港01》

退休 單親 情勒 大陸

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