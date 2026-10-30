廣東玩博會 前展後廠鏈接全球商機

第二十五屆汕頭．澄海國際玩具禮品博覽會（玩博會）二十九日在廣東汕頭舉辦。五十五個國家和地區的客商齊聚「中國玩具禮品之都」汕頭澄海覓商機。

中新社報導，香港汕頭社團總會主席高佩璇受訪表示，這次玩博會ＡＩ玩具生態展區、跨境平台官方對接區、三Ｄ打印生態館是三大亮點，緊貼高科技發展最新潮流，僑社團將通過海外商貿網絡和供應鏈資源，協助澄海玩具對接海外零售巨頭與批發市場，以跨境電商方式減少中間倉儲成本。

玩博會是潮汕地區首個獲ＵＦＩ（國際展覽業協會）認證的展會，也是大陸唯一「產地型」國際專業玩具博覽會。通過「前展後廠」模式，參會客商在看完展品後即可到工廠實地考察，實現「展會看樣、產地驗廠、現場下單」的高效對接。

此次，多家全球頭部玩具品牌、國際零售巨頭、跨境電商企業的高管、採購商參會。展會主動嵌入ＡＰＥＣ區域產業鏈，參會客商涵蓋十三個ＡＰＥＣ成員。泰國潮州會館副主席、泰國進出口商會副會長陳鑫哲說，此次帶來了一百多個企業，既是來參展，也是來採購，希望在ＡＩ玩具合作方面有新的突破。 會上，澄海玩具產業大腦（澄澄ＡＩ）正式發佈，該平台將人工智能嵌入玩具設計、生產、供應鏈等環節。霄鳥雲AI四點○「雲展廳」平台同時發佈，該平台實現三六五天持續提供線上展示、供需匹配、洽談服務，長效鏈接全球採購商與玩具廠商。目前該平台已集聚五萬餘家企業、五百六十八萬款產品，服務覆蓋全球一百七十個國家和地區，通過ＡＩ賦能，行業供需匹配準確率超百分之九十。

玩博會期間，跨境採購對接會、名廠優品訂貨會等提供看樣、議價、簽單一站式服務。並舉行共建「ＡＩ賦能玩具創意產業全棧生態」戰略簽約、汕頭全球玩具中心啟動全球招商暨首批入駐企業簽約和海內外玩具客商意向採購合作專項簽約。

歷經半個世紀的發展，汕頭澄海玩具產業從業人員約 三十 萬人，擁有全球約三分之一的塑料玩具產品產能。澄海玩具正向精密製造、品牌運營轉型昇級。目前其品牌擁有量、ＩＰ授權量、專利授權量均為大陸內地第一，澄海玩具智能製造普及率超百分之五十。