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亞洲最長…武漢地鐵12號線 全線閉環

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

武漢軌道交通十二號線二期二十九日開通初期運營，與此前通車的一期貫通。至此，全長五十九點九公里、設站三十七座的亞洲最長地鐵環線「畫圓」，串聯起武漢市的武昌、漢口、漢陽「三鎮」。

中新社報導，武漢地鐵隨著二期開通，十二號線三十七座車站連點成環，就像畫上了一個完整的圓。武漢地鐵股份有限公司二級項目經理朱曉振介紹，武漢地處長江中游，三鎮隔江而立，跨江交通長期是城市通勤的痛點。十二號線全線三十七座車站均為地下站，首次串聯七個中心城區，銜接漢口站、武昌站兩大鐵路樞紐，可與十八條既有及規劃線路換乘。    

在此之前的北京地鐵十號線繞一圈全長約‌五十七點一公里‌，二○一三年全線貫通成環，曾是世界最長全地下地鐵環線，也是北京地鐵客運量最大的線路。全程共四十五座車站，跑完一圈約需一○四分鐘。‌‌

武漢地鐵十二號線兩次下穿長江、一次下穿漢江，面對水文地質複雜的建設環境，武漢地鐵集團、中鐵開發投資集團、中國鐵建投資集團等單位聯合攻克高水壓、復合地層、長距離水下盾構等技術難題，集中展現了超複雜地質條件下城市軌道交通建造實力。     　

其中，由中鐵十一局承建的江北段七標長距離穿越長江一級階地富水粉細砂敏感地層，成功實現八台盾構共同掘進；由中鐵十四局承建的丹水池站至科普公園站越江隧道總長約四千米，其最低點位於長江水下七十一點四米，相關工程實踐為大陸國內超大直徑越江隧道建設積累寶貴經驗。

至此，武漢軌道交通運營總里程達五八一公里、車站三五一座，武漢地鐵正式邁入「環射貫通、環網交織」的全新發展格局。目前武漢地鐵線網總客運量已超過一百三十億乘次，最高日客運量六○二點二萬乘次，全市公共交通客運量分擔率佔比超百分之七十。

隨著十二號線全線閉環，可進一步緩解長江、漢江天然阻隔帶來的跨江交通壓力，也將進一步打破長江、漢江天然阻隔帶來的跨江通勤瓶頸，支撐長江經濟帶核心城市綜合交通樞紐建設。

武漢 地鐵

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