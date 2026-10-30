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五中閉幕 開除黨籍人數 創文革以來新高

聯合報／ 記者廖士鋒陳湘瑾／綜合報導
中共廿屆五中全會昨天閉幕。圖為習近平（中）與其他六名常委在主席台上舉手表決。新華社
中共廿屆五中全會昨天閉幕。圖為習近平（中）與其他六名常委在主席台上舉手表決。新華社

中共廿屆五中全會昨天閉幕，全會發布公報對卅四人處分，包括前政治局委員張又俠、馬興瑞，前中聯部長劉建超及多名高級將領開除黨籍，創下文革以來最高紀錄。另增選張升民為中央政治局委員，遞補盧東亮等十人為中央委員。並決定廿一大於二○二七年下半年在北京召開。

新華社昨天發布全會公報，全會審議通過「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」。公報稱，面對領導弱化虛化淡化、管黨治黨不嚴不實不力、黨內一些問題怵目驚心的嚴峻現實，以習近平為核心的黨中央堅定不移全面從嚴治黨，從根本上扭轉了管黨治黨寬鬆軟狀況，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。

全會通過了中共中紀委關於馬興瑞、劉建超等十八人的嚴重違紀違法問題的審查報告，以及中共中央軍委關於張又俠、劉振立等十六人嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前給予馬興瑞、張又俠、劉振立、藍天立、劉建超等卅三人開除黨籍處分，給予李雲澤撤銷黨內職務處分。

值得注意的是，多位將領與軍工系統高層，直至昨天公報披露才知已被開除黨籍，包含：解放軍東部戰區政委劉青松上將、北部戰區司令員黃銘上將、西部戰區司令員汪海江上將、陸軍副司令員劉發慶中將、新疆軍區政委楊誠中將、中央軍委科技委副主任趙曉哲中將、中央軍委辦公廳主任方永祥中將；以及前中國核工業集團董事長余劍鋒、航天科工集團董事長袁潔、中國船舶集團董事長溫剛等人。

而先前未出席長征九十周年紀念大會的中央委員、全國政協副主席胡春華，則在昨晚央視新聞聯播畫面現身。中央軍委副主席張升民獲增選為政治局委員，則已經坐在主席台上。

公報表示，黨面臨的「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的。全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義。

針對幹部養成，公報指出，必須嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，提高培養選拔優秀年輕幹部品質，加強幹部管理監督。

出席全會有中央委員一六二人、候補中央委員一一七人，出席人數創下一九九二年中共十四大以來歷次全會的最低紀錄。

另，本次全會按照中共黨章規定，遞補中央候補委員盧東亮、包鋼、劉捷等十人為中央委員。盧東亮去年六月擔任山西省長、包鋼去年十月任內蒙古自治區主席、劉捷則為浙江省長。

文革 張又俠 中共

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