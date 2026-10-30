聽新聞
0:00 / 0:00

陸抗議日劇劇情抹黑 三麗鷗暫停聯名商品

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

法國球員姆巴佩「辱華」風波未歇，日電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」因劇中情節被大陸媒體和輿論指控抹黑中國，連帶影響與其合作推出聯名產品的日本ＩＰ品牌三麗鷗。大陸外交部表示，此事應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

由日本電視台ＴＢＳ製作的電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」（大陸譯「別班」），今年七月起播出第二季。

此次爭議主要源於該劇第二季的劇情。大陸「新京報」指出，劇中將中國情報人員對日本情報人員施以斷指、刺穿腹部等酷刑。陸媒批評，這些手段與侵華日軍過去對中國抗日志士施加的酷刑高度相似，反被日本拿來誣指，引發多家大陸媒體批評。

ＴＢＳ電視台社長龍寶正峰出面表示，這是完全虛構的娛樂作品。電視台的立場是不煽動國家間對立，也不容許訴諸武力或暴力，沒有傳遞會傷害國民感情的訊息。

這場爭議也延燒至與《ＶＩＶＡＮＴ》合作推出聯名商品的日本品牌三麗鷗。雙方今年七月推出首波聯名商品，讓Hello Kitty等三麗鷗人氣角色換上劇中人物的服裝，原本還計畫推出第二波商品，卻因第二季劇情引發大陸輿論批評，使聯名合作也受到波及。

三麗鷗（上海）國際貿易有限公司在二十八日晚間發布聲明，表示與該劇的聯名商品收到了各方意見，「我們認為其中包含與三麗鷗集團企業理念不符的表達，因此決定停止本次聯名及所有後續項目及宣傳活動」。日本三麗鷗公司對「環球時報」表示，公司公司沒有參與電視劇製作，不知曉劇情。

姆巴佩 抗日 情報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日劇VIVANT劇情挨批辱華 TBS社長：虛構作品、無意敵視特定國家

被陸點名與「辱華日劇」VIVANT合作後 三麗鷗致歉終止聯名宣傳

中國品牌「山下有松」被網友指為日本品牌 公司聲明提告

姆巴佩風波 陸央廣總台不接受皇馬態度：道歉沒到位前一切免談

相關新聞

觀察站／中共五中全會 一半海水一半火焰

中共五中全會的結果，令人想起中國早年暢銷小說「一半是海水，一半是火焰」。這種聯想說的是水火互生互滅，不是火烤乾水，就是水撲滅火焰。中共五中正在這幽暗與熱烈中，開得有些壯烈。

陸抗議日劇劇情抹黑 三麗鷗暫停聯名商品

法國球員姆巴佩「辱華」風波未歇，日電視劇「ＶＩＶＡＮＴ」因劇中情節被大陸媒體和輿論指控抹黑中國，連帶影響與其合作推出聯名產品的日本ＩＰ品牌三麗鷗。大陸外交部表示，此事應當引起國際社會和日本國內有識之士的警惕。

五中閉幕 開除黨籍人數 創文革以來新高

中共廿屆五中全會昨天閉幕，全會發布公報對卅四人處分，包括前政治局委員張又俠、馬興瑞，前中聯部長劉建超及多名高級將領開除黨籍，創下文革以來最高紀錄。另增選張升民為中央政治局委員，遞補盧東亮等十人為中央委員。並決定廿一大於二○二七年下半年在北京召開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。