港宏福苑大火報告公布 港府主要官員向公眾鞠躬道歉

香港宏福苑火災獨立委員會提交報告今天公開，港府主要官員向公眾鞠躬道歉，港府房屋局局長何永賢承擔政治責任辭職，港府多個部門提出整改措施。

香港大埔宏福苑去年十一月二十六日突發大火災，大火持續燃燒逾四十三小時，屋苑中八座大廈七座處於火海中，最後演成香港罕見的五級大火，造成一百六十八人死亡、七十九人受傷。火災後香港特首設立獨立委員會展開調查，委員會上周向特首李家超提交報告。

香港政府今日公開報告，整份報告分為兩冊、設十六個章節、共有八百二十三頁。第一冊先闡述了委員會的成立背景、調查職權範圍以及搜證與研訊過程，隨後探討宏福苑和大維修工程的背景、火災的起火原因、火勢迅速蔓延的關鍵因素，以及大廈消防設施在事發時的運作狀況；亦設有單獨章節，闡述消防隊目何偉豪殉職及檢視其行動程序及裝備。報告第二冊談及與樓宇維修工程消防安全相關的規管制度、工程承建商和政府部門的責任，亦有提到與大型樓宇維修工程招標程序相關的圍標及其他不當行為等，其中兩個章節為「就職權範圍事宜的建議」。 報告指，為避免對相關刑事檢控產生任何實在或觀感上的不恰當影響，報告目錄、摘要及報告正文第四、六、十至十五章部分內容被遮蓋。

香港特首李家超下午率領相關司局長舉行記者會，對獨立委員報告作出回應。李家超指大火造成一百六十八人死亡，包括一名英勇殉職的消防員，影響一千九百八十四19個家庭，他作為特首深感難過，代表政府向災民及廣大市民道歉。他並與出席記者會的另名七名司局級官員，一同鞠躬道歉。

李家超說考慮到大火發生的宏福苑，是房屋局轄下房屋署獨立審查組的管轄範圍，雖然火災不涉及房屋局局長何永賢個人犯錯，但認為何永賢應承擔政治責任，指昨日已就事件與何永賢會面，何永賢向他提出請辭，表示願意承擔政治責任，李家超已接受她的請辭，今日起停止何永賢的職務，由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局局長，並報請中央免除何永賢的職務。

李家超又稱，已向政治委任團隊提出，要繼續在各自崗位上，全力以赴推行改革及未來需處理的大量工作，亦要汲取教訓、更好發揮領導作用，落實「以結果為目標」的施政理念。

李家超回應他本人需否負責 稱自我檢討後認為要帶領政府解決問題，說他已綜合考慮一系列因素，亦不理會餘下任期有多少。他在自我檢討過程中，考慮到政府需推行大量改革，作為政府第一責任人，要帶領政府直面及解決問題，落實未來大量工作，因此決定以特首身份，向災民及公眾道歉。

被記者數度問到三名局長，包括保安局長鄧炳強、發展局長甯漢豪，以及勞工及福利局局長孫玉菡需否負上政治責任，李家超稱所有司局長需向他負責，今次決定是他個人作出的政治決定，各司局長需要遵循。

被問到北京中央對事件有沒有硬指示，李家超稱他作為香港的當家人及第一責任人，處理宏福苑大火的後續工作是由他決定並作出全面考慮。他稱事件不同階段複雜演變，認為現階段是適當時候，由政府就大火發生向災民及廣大市民道歉。

李家超還提出七方面改革 包括成立督導委員會，由政務司長主持，確保推進獨立委員會的建議。在禁止並打擊樓宇維修工程圍標方面，會訂立針對圍標的刑事罪行，將納入現行《有組織及嚴重罪行條例》，執法部門可行使法定權力，進行問話並要求提交資料、凍結資產，及沒收犯罪得益；香港政府亦會修訂《競爭條例》，賦權競委會採取刑事、民事雙軌執法模式。政府將成立聯合特遣隊，成員來自警方、廉署及競委會，主動出擊進行聯合調查及協助支持，提升執法震懾力，加強情報收集交流。

他說，香港政府亦將改革現行樓宇維修的投訴機制，利用人工智能分析及監督有關投訴處理進展及結果。

他還承諾啟動部門首長責任制調查，三個月內完成，對大埔宏福苑火災獨立委員會提交的報告中，點名提及涉嫌失職的四個政府部門，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處調查。還會就事件展開行政追責，就部門缺失啟動部門首長責任兩級制調查機制，根據公務員敘用委員會調查規例，轉介公務員敘用委員會進行調查，三個月內完成。

李家還表示，刑事和行政追責同步推展。警方和廉政公署至今起訴七人和二間公司，涉及誤殺、串謀詐騙和企圖妨礙司法公正等共二十五項控罪；勞工處向涉事承建商和工程顧問等提出共二十五項檢控，涉嫌違反職安健法例；屋宇署向四人和二間公司提出共二百五十九項控罪，包括涉嫌使用不合規物料等；消防處向一人和二間公司提出共十二項檢控，包括涉嫌違反消防裝置及設備規例的罪行。