APEC前夕宏福苑大火調查報告公布 李家超率7官員道歉、港房屋局長請辭

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作、30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超29日率7名官員在記者會上鞠躬道歉，香港房屋局局長何永賢請辭獲准。

在深圳APEC舉行前夕，29日下午2時45分，李家超和相關官員在添馬添美道2號政府總部地下演講廳，舉行有關大埔宏福苑火災獨立委員會報告記者會。出席官員包括李家超、香港政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、財政司副司長黃偉綸。房屋局局長何永賢未現身。

李家超表示，對宏福苑火災導致168人死亡，包括1名消防員殉職、1,984個家庭受影響，帶給災民悲痛、社會哀傷。他作為行政長官、政府之首，深感難過，代表特區政府向災民及廣大市民道歉，隨即率在場7名官員起立鞠躬。李家超亦宣布，何永賢承擔政治責任，接納其請辭，今起停止職務，黃偉綸署理房屋局局長。

李家超說，雖然未發現何永賢個人存在不當行為，但她仍須為這場火災承擔責任。他透露，何永賢28日與他會面時提出辭職，他已接受辭呈，相關工作將由財政司副司長黃偉綸接手。

何永賢掌管的房屋局轄下，設有飽受批評的獨立審查組。調查報告認為，該組監管不力，應承擔最大責任。由於深圳APEC在即，香港也成為各國領袖訪問之地，宏福苑大火報告遲未公布，更未見官員負責或被處分，香港輿論多有抱怨。

據悉，宏福苑調查報告分為十多個章節，共800至900頁、33萬字，詳述火災成因的調查發現，並釐清4個政府部門及聽證會中被點名的相關公務員的監管責任。報告也就工程物料標準及打擊圍標提出建議。

李家超在會上承諾，全面改革針對圍標的法律及執法安排，以增強阻嚇力和執法能力。具體措施包括容許警方援引《有組織及嚴重罪行條例》，凍結涉嫌圍標集團的資產；修訂《競爭條例》，將圍標列為刑事罪行，並容許就相關行為展開刑事及民事調查。

香港特區政府也將成立由警方、廉政公署及競爭事務委員會組成的跨部門打擊圍標專責小組。

李家超還說，政府將根據「部門首長責任制」的第2級機制，調查被認定失職的4個機構，即房屋局轄下的獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處。調查將在3個月內完成，透過蒐集證據釐清個人責任，確定相關人員是否違反有關規例或《公務員守則》，最終由公務員敘用委員會建議是否對責任人員採取紀律處分。