快訊

曼谷機場跑道塌陷！華航客機機輪卡坑洞 現場畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC前夕宏福苑大火調查報告公布 李家超率7官員道歉、港房屋局長請辭

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
香港特首李家超29日率相關官員舉行記者會，公布大埔宏福苑大火調查報告。官員在記者會開始時致歉鞠躬。路透
香港特首李家超29日率相關官員舉行記者會，公布大埔宏福苑大火調查報告。官員在記者會開始時致歉鞠躬。路透

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作、30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超29日率7名官員在記者會上鞠躬道歉，香港房屋局局長何永賢請辭獲准。

在深圳APEC舉行前夕，29日下午2時45分，李家超和相關官員在添馬添美道2號政府總部地下演講廳，舉行有關大埔宏福苑火災獨立委員會報告記者會。出席官員包括李家超、香港政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪、財政司副司長黃偉綸。房屋局局長何永賢未現身。

李家超表示，對宏福苑火災導致168人死亡，包括1名消防員殉職、1,984個家庭受影響，帶給災民悲痛、社會哀傷。他作為行政長官、政府之首，深感難過，代表特區政府向災民及廣大市民道歉，隨即率在場7名官員起立鞠躬。李家超亦宣布，何永賢承擔政治責任，接納其請辭，今起停止職務，黃偉綸署理房屋局局長。

李家超說，雖然未發現何永賢個人存在不當行為，但她仍須為這場火災承擔責任。他透露，何永賢28日與他會面時提出辭職，他已接受辭呈，相關工作將由財政司副司長黃偉綸接手。

何永賢掌管的房屋局轄下，設有飽受批評的獨立審查組。調查報告認為，該組監管不力，應承擔最大責任。由於深圳APEC在即，香港也成為各國領袖訪問之地，宏福苑大火報告遲未公布，更未見官員負責或被處分，香港輿論多有抱怨。

據悉，宏福苑調查報告分為十多個章節，共800至900頁、33萬字，詳述火災成因的調查發現，並釐清4個政府部門及聽證會中被點名的相關公務員的監管責任。報告也就工程物料標準及打擊圍標提出建議。

李家超在會上承諾，全面改革針對圍標的法律及執法安排，以增強阻嚇力和執法能力。具體措施包括容許警方援引《有組織及嚴重罪行條例》，凍結涉嫌圍標集團的資產；修訂《競爭條例》，將圍標列為刑事罪行，並容許就相關行為展開刑事及民事調查。

香港特區政府也將成立由警方、廉政公署及競爭事務委員會組成的跨部門打擊圍標專責小組。

李家超還說，政府將根據「部門首長責任制」的第2級機制，調查被認定失職的4個機構，即房屋局轄下的獨立審查組、屋宇署、消防處及勞工處。調查將在3個月內完成，透過蒐集證據釐清個人責任，確定相關人員是否違反有關規例或《公務員守則》，最終由公務員敘用委員會建議是否對責任人員採取紀律處分。

宏福苑 APEC 房屋 火災 李家超

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中選會出包 候選人個資外洩…游盈隆鞠躬道歉曝32個IP曾進入

南韓首爾貧民窟九龍村發生火災 李在明指示全力滅火

金城國中代理教師猝逝延燒 議員追問事前有無異常、籲設求助管道

曾為陸外長熱門人選…劉建超疑遭「斷崖式貶官」 傳問題比秦剛嚴重

相關新聞

APEC前夕宏福苑大火調查報告公布 李家超率7官員道歉、港房屋局長請辭

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作、30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超29日率7名官員在記者會上鞠躬道歉，香港房屋局局長何永賢請辭獲准。

華為AI「天才少年」楊玉雯 成為南京大學助理教授、博士生導師

據《澎湃新聞》報導，近日，南京大學智慧網絡與通信研究院官網顯示，曾加入華為「天才少年」計劃的30歲楊玉雯，已正式加入南大該研究院擔任助理教授、特聘研究員、博士生導師。

機器人挑戰泰山3100級石階 58分鐘完賽、還剩8成電力

首屆CMG（大陸央視總台）世界機械人登泰山大賽，26日在山東泰安舉行排位賽，吸引50家大陸具身智慧企業、大學及科研團隊參與。參賽機器人須應付連續石階、陡坡及狹窄山路，加上賽事期間下雨，進一步考驗平衡控制及續航能力。東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中，以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約八成電量。

辱毛風波／姆巴佩球衣遭拋售、降價九成 有人把球衣燒了

西甲皇家馬德里法籍球星姆巴佩因稱最愛「換臉毛澤東」迷因圖遭中國官媒和網友以「辱華」為由集體抵制，儘管姆巴佩、西甲和皇馬先後道歉，仍止不住怒火，多家中國合作廠商宣布終止與姆巴佩的代言，多地超市及騰訊主動下架姆巴佩相關商品。全球大尺寸電視龍頭之一海信也譴責皇馬，連姆巴佩的球衣也在二級市場遭拋售，最多降價九成。外媒報導稱中國網上甚至出現民眾焚燒印有姆巴佩名字球衣的視頻，憤怒情緒持續升溫。

姆巴佩在中代言年收7.9億！占全球收入38% 恐遭天價索償

西甲皇家馬德里球星姆巴佩被指辱華事件持續升溫，中國多家廠商先後與其切割，據英國金融時報報導，姆巴佩比此前在中國市場的年度代言收入近2200萬歐元（約新台幣7.9億元），占其全球商業收入約38%，這次遭集體解約，等同直接損失近四成穩定收入。一旦姆巴佩徹底失去中國市場的長期商業機會，未來潛在商業損失「至少1億美元」（約新台幣32億元）起步。而中國官媒也對此表態，稱姆巴佩恐面臨難以想像的「天文數字」賠償。

姆巴佩辱「教員」？ 風波背後的中國年輕人「毛澤東熱」

法國足球巨星姆巴佩因受訪時，被問及最喜歡的表情包時，他提及有人將其臉孔合成至某段影片，並稱「我記得他好像是個中國獨裁者」。雖然姆巴佩未點名，但網路指其影射毛澤東。姆巴佩一句玩笑話，在中國引發軒然大波。這場抵制風潮中，背後凸顯的是中國年輕人的「毛澤東熱」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。