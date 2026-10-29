華為AI「天才少年」楊玉雯 成為南京大學助理教授、博士生導師

官方新華社昨公布，中國國務院前副總理劉延東因病在北京逝世，享壽81歲。外媒分析指出，在中共高層，劉延東是少數同時擁有革命幹部家庭、共青團和統戰系統背景的領導人；「紅二代」與「團派」是她仕途上最鮮明的兩個標籤。劉延東是政治局裡少見的女性身影，她的逝世，被視為鄧江胡時代的徐徐落幕，也提醒外界一個現象：習近平掌權後，沒有繼續任命高層女性領導人。

2026-10-29 14:25