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機器人挑戰泰山3100級石階 58分鐘完賽、還剩8成電力

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為輪腿複合機器人沿著泰山紅門盤道負重攀登競賽。中新網
首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為輪腿複合機器人沿著泰山紅門盤道負重攀登競賽。中新網

首屆CMG（大陸央視總台）世界機械人登泰山大賽，26日在山東泰安舉行排位賽，吸引50家大陸具身智慧企業、大學及科研團隊參與。參賽機器人須應付連續石階、陡坡及狹窄山路，加上賽事期間下雨，進一步考驗平衡控制及續航能力。東泰（山東）科技有限公司旗下機器人在足式競速賽中，以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約八成電量。

據央視新聞和《大眾日報》報導，本次排位賽設足式競速、足式負重、全域探路及人形競速4個項目，均以泰山紅門廣場為起點，按不同項目，分別以中天門、壺天閣及斗母宮為終點。

紅門至中天門登山步道全長約3.8公里，共逾3,100級石階。與室內標準化賽道不同，泰山賽道高低落差大、石階密集，部分路段狹窄，對機器人的地形感知、路線決策、平衡控制及續航能力構成考驗。

開賽不久現場開始下雨，雨勢逐步加大，石階更為溼滑。參賽機器人透過雷達及視覺感應器識別地形，即時調整步態及重心，應付山路變化。

山東大學控制學院學生團隊聯同合作企業，帶了3部機器人參賽。團隊碩士1年級學生甄思平表示，先前只在實驗室進行測試，未有到過泰山，希望藉實地比賽檢驗算法在山地環境表現。

足式負重賽則加入物資運送任務。機器人由紅門出發時，先背負雞蛋、西瓜及瓶裝水等物資，抵達斗母宮後，再換上探照燈、藥箱、救援包及棉衣等裝備，模擬山地應急物資運送場景。

足式競速賽方面，上午9時32分起陸續有機器人抵達中天門終點。智身科技的機器人率先抵達，鏡識科技及宇樹科技的機器人緊隨其後，吸引不少登山客駐足觀看。東泰（山東）科技有限公司經理張炎表示，旗下機器人用時約58分鐘，在雨天環境下表現較理想，完賽後仍有約8成電量。他稱，未來將進一步提升機器人的防水、防滑能力。

《快科技》報導，一般遊客由紅門徒步至中天門，走完同一路段通常需約1.5至2小時，體力一般者或逾2小時。

首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為足式機器人沿著泰山紅門盤道攀登競賽。中新網
首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為足式機器人沿著泰山紅門盤道攀登競賽。中新網

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首屆CMG世界機器人登泰山大賽排位賽26日舉行，有機器人以約58分鐘完成賽事，抵達終點後仍剩餘約8成電量。圖為輪腿複合機器人沿著泰山紅門盤道負重攀登競賽。中新網

泰山 機器人 電力 央視

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