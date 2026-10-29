姆巴佩言論風波 皇馬改口道歉…陸媒普遍不領情

西甲皇家馬德里法籍球星姆巴佩因涉及毛澤東「獨裁」言論，身陷「辱華」風波。繼姆巴佩、西甲後，皇馬昨也致歉，美眾議院一個委員會則聲援姆巴佩指「毛澤東對中國人的傷害更嚴重」。大陸外交部昨表示重視姆巴佩作出的道歉，不過大陸媒體普遍對其歉意不領情。

就皇馬第一時間回應「球員有權發表個人看法」，央視體育青少中心昨下午稱不認可皇馬的表態，放話「在道歉沒有到位之前一切免談」。皇馬最終於傍晚道歉，強調對中國、中國的歷史、文化和人民懷有深深敬意，不過新黃河、荔枝新聞等具官媒背景的新媒體仍質疑道歉「太敷衍」、「是迫於形勢還是發自真心？」

姆巴佩本人致歉後，人民日報仍發文批評，強調這種「吃飯砸鍋」的言行不會被接受。大陸外交部發言人郭嘉昆昨僅回應，「我們重視當事人作出的道歉」，未作更多評論。至於中央廣播電視總台也發布「確認收到皇馬道歉函」，稍早就姆巴佩道歉，央視則廿七日晚上已稱「聽其言更觀其行」。不過大陸的抵制會否就此取消仍待觀察。

西甲主席特巴斯廿八日表示，已與大陸駐西班牙大使姚敬會面，討論此爭議並尋求解決方案，希望雙方既有合作能持續推進。英國金融時報估算，姆巴佩將損失在大陸市場的年度代言收入接近二二○○萬歐元（約七點九億元台幣）。

美國眾議院美國與中共戰略競爭特設委員會則在X平台聲援姆巴佩，表示他不應該道歉，因「毛澤東的確是獨裁者，而且他對中國人民造成的傷害遠比一個足球運動員的言論要嚴重得多」。毛的獨裁統治導致數千萬人死亡。