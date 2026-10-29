大陸追索 澳洲返還北宋帝陵2件文物

澳洲昨下午在首都坎培拉的澳洲國家美術館，向大陸返還兩件流失海外的北宋皇陵石刻文物，分別為宋太祖趙匡胤永昌陵的文官像頭部，以及宋神宗趙頊永裕陵的武官像頭部。兩件石刻於一九九○年代運出中國，一九九五年入藏該館，大陸去年正式啟動追索。

澳洲國家美術館館藏資料顯示，兩件文物均來自河南省，材質為石灰岩。永昌陵文官像頭部高七十公分、重二百廿三公斤；永裕陵武官像頭部高六十八公分、重一百卅二公斤。館方將文官像頭部年代標為西元九七六年，武官像頭部則為一○八五年。

央視報導，永昌陵、永裕陵位於河南鞏義，當地留存大陸規模最大、保存相對完整的北宋皇陵石刻群，包括人像、瑞獸等造型豐富、雕刻精湛的石像生。此次返還的文官、武官像頭部，屬於宋代石刻藝術的代表性遺存。

據館藏紀錄，兩件石刻於一九九五年由香港收藏家徐展堂透過美術館基金會捐贈。館方推定，文官像頭部可能於一九九○年至一九九五年間被移離永昌陵並運出中國；武官像頭部則可能於一九九四年四月至一九九五年間被運出中國，部分流轉經過不詳。

而大陸國家文物局會同公安部及河南省文物、公安部門調查形成證據材料，去年向澳洲國家美術館提交備忘錄，請澳方返還上述文物，正式啟動追索工作。在返還接收儀式上，中方表示，此次合作是中澳共同踐行國際公約、保護文化遺產的重要成果，將進一步促進中澳兩國人文交流和民心相通。澳方則表示，文物返還體現了對文化遺產的尊重、責任擔當和國際夥伴關係。