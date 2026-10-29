香港故宮 明年辦荷蘭大師特展

香港故宮文化博物館近日宣布，將於明年與荷蘭國家博物館首度攜手呈獻重量級荷蘭大師傑作特展，在港展出約百件珍品，包括維梅爾名作《情書》，並帶來大灣區歷來最大規模的林布蘭作品展藏。

香港故宮表示，此份與荷蘭國家博物館簽署的合作備忘錄為香港故宮文化博物館與國際文化機構達成的第廿份合作協議。香港故宮文化博物館（博物館）與位處阿姆斯特丹的荷蘭國家博物館達成標誌性合作夥伴關係，進一步擴展其全球合作網絡。在博物館館長吳志華博士與荷蘭國家博物館館長迪比茨於十月廿一日在阿姆斯特丹正式簽署合作備忘錄之際，此項合作凸顯香港故宮文化博物館作為聯繫全球文化的橋梁與跨文明對話平台的重要角色。

雙方夥伴合作的一大亮點，為將於明年首次聯合主辦展覽。這場重量級展覽將展出前所未見、數量可觀的十七世紀荷蘭黃金時代的頂尖巨作，展現當時最具影響力的大師丰采，包括存世畫作僅約卅五幅的維梅爾。他最珍貴的作品之一《情書》將首度於香港及區內展出。展覽亦呈獻大灣區歷來展出數量最多的林布蘭傑作。

展覽萃取自荷蘭國家博物館享譽全球的頂尖館藏，涵蓋約一百件繪畫、船模、陶瓷、金工、紡織品、版畫及素描，並輔以多媒體裝置，展示歷史上荷蘭共和國與中國之間在藝術、貿易及外交方面的交流盛況。

荷蘭國家博物館館長迪比茨表示：「我們樂見香港故宮文化博物館與荷蘭國家博物館 展開此次文化交流。博物館將帶來荷蘭藝術大師的傑作，讓香港觀眾能藉此領略荷蘭的歷史底蘊，意義非凡」。