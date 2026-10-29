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河北盧龍甘薯 產值破十億人民幣
河北秦皇島盧龍是有「中國甘薯之鄉」之稱的知名甘薯產區，當地種植面積十二點七萬畝，鮮薯年產量二十四點四萬噸，畝產從過去二千多斤提升到六千至九千斤，全產業鏈產值突破十億元人民幣，帶動六千多戶農戶增收。
為穩固產業源頭品質，盧龍當地布建二百多畝專屬甘薯育苗基地，年育苗產能可突破八億株，足以供應五十萬畝土地的種植需求，篩選六十餘個甘薯品種，挑出適合加工澱粉、粉條的優良品系。
盧龍甘薯加工起步早，但早年市場秩序並不規範，部分商戶出現粉條摻雜雜質、半成品未完全乾燥即對外銷售等亂象。對此，河北中薯農業科技有限公司董事長劉旭表示，「以前我們往外收購，產品標準參差不齊。所以我們才要往下做種植端，把源頭控住。」
收購端實行保價機制，只收指定的二十三個品種，市場價高於保底價按市場價結算，低於保底價則按保底價收。「我們給農戶提供改良後的薯苗，大概可以幫農戶增收百分之三十，一畝地淨利大約一千到一千五百元。」劉旭表示，村民既可種植，也能進車間務工，雙管道增加收入。
盧龍甘薯做到全薯利用，薯葉，薯塊，薯渣各有用途，再開發代餐，零食，特膳等加工品，一顆甘薯從葉到塊都有用。線上銷售是另一條重要管道，當地二○一八年起做短影音電商，邀外部達人到廠區溯源直播，同時搭建帳號矩陣，累計瀏覽量突破八億次，單場直播銷售額可達二三十萬元。
「現在民眾吃農產品，不再只求吃飽，更看重真材實料，吃得健康。」劉旭認為，市場對於純正、無添加的紅薯粉條需求持續攀升，盧龍甘薯的未來仍有空間。
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