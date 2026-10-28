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因應「黑飛」問題...陸公安部新設「無人機安全防控局」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
為嚴打利用無人機進行違法犯罪行為，大陸公安部近期成立無人機安全防控局，專責無人機管理的規劃、指導等工作，圖為示意照。路透
為嚴打利用無人機進行違法犯罪行為，大陸公安部近期成立無人機安全防控局，專責無人機管理的規劃、指導等工作，圖為示意照。路透

為嚴打無人機違法犯罪行為，大陸公安部近期成立「無人機安全防控局」，專責無人機管理的規劃、指導等工作。目前，大陸公安部、省公安廳、市公安局、縣級公安局4級警方無人機防控專責單位，正在全中國大陸各地鋪開成立。

浙江法治報》9月11日報導，浙江玉環市公安局成立全大陸首個縣級「低空安全保衛專業大隊」時，提及公安部已成立「無人機安全防控局」，並稱浙江省公安廳正在籌建無人機安全防控總隊。

四川省公安廳10月16日發布消息稱，10月14至15日在四川自貢舉行的2026年「低空經濟產業發展大會」公安專場上，公安部無人機安全防控局相關負責人出席，進一步印證該局已設立。

今年3月，上海市公安局崇明分局成立無人機防控與安全管理大隊；今年4月，浙江紹興市公安局巡警支隊低空安全保衛大隊已成立。北京公安局網站8月12日更新內容顯示，已設有無人機安全防控總隊。

中央層面，大陸國家發改委2024年12月成立低空經濟發展司，中國民航局今年5月設立低空安全司，工業及資訊化部裝備工業二司今年9月設立無人機處。2026年中國政府工作報告將低空經濟列入新興支柱產業。

香港明報引述分析報導，上述部會相繼設立低空經濟專門管理機構，形成了發展與安全雙軌治理的格局。無人機「黑飛」問題仍時有發生，例如超高飛行、闖入民航航線、非法破解限飛程序等。大陸公安部去年12月起進行了為期半年的全國「淨空」專案行動，打擊無人機超高「黑飛」、侵入民航航線、闖入機場禁飛區域等突出問題。

今年6月26日，1架小飛機撞上位於北京中央商務區的中信大廈（中國尊），導致飛行員當場死亡、13名非機上人員受傷。北京市隨後收緊無人機管理規定，11月15日起全域禁飛、禁售、禁運，也進一步禁止在北京持有、存放無人機及其核心零件。

無人機 公安 浙江

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