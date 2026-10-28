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德陽學童 「一根掛麵通羅馬」
「條條大路通羅馬」，一根掛麵也能通羅馬！近日，「中歐人文班列」系列展示交流活動全球巡展（義大利站）開幕式在羅馬舉行。四川德陽中江縣小南街小學師生團隊攜活動陶胎作品「一碗面·一座城」參展，將四川省非物質文化遺產中江掛麵的故事呈現給歐洲觀眾。
本次展覽分為「中歐班列」「絲路印象」「文明對話」「共同家園」四大主題，彙聚十餘個國家的美育佳作，共展出實體作品一百餘件、數位作品四百餘件。
陽光下排列晾曬的掛麵、工坊裡專注勞作的匠人、街巷中熙來攘往的人物……在羅馬巡展現場，栩栩如生的活動陶胎面塑作品格外引人注目。作品立足中江掛麵非遺文化，以可活動、可觸摸、可創作的陶胎藝術為載體，由學生親手捏塑、刻畫，生動還原掛麵「揉、抻、曬」的傳統製作工序。質樸的陶泥肌理、童真的創作視角，將中江小城的煙火文化、鄉土溫情，原汁原味地展現給世界。
隨展教師介紹，作品以「會說話的陶」為創意載體，巧妙融入「中江掛麵」這一地方非遺文化元素，生動詮釋了傳統文化的深厚內涵。
據悉，二○二五年十二月，「世界最美童畫」全球首展在四川美術學院美術館啟幕。「一碗面·一座城」從全球七千餘件投稿作品中脫穎而出。首展結束後，這件作品先後受邀赴新加坡、義大利等地巡迴展出。
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