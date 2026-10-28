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河北紅木傢俱 傳承600年京作手藝

聯合報／ 樊嘉琳／河北報導
京梳子傳承人董良介紹「京梳子」製作技藝。圖／聯合影音號
京梳子傳承人董良介紹「京梳子」製作技藝。圖／聯合影音號

河北是大陸「京作」古典傢俱工藝的重要發源地，其中又以滄州青縣最為集中，匯聚數千家紅木企業，涵蓋規模廠商與傳統手工工坊，從傢俱到工藝品，產品線完整。紅木手藝沿京杭大運河而生，從明永樂年間算起，在這一帶傳承六百多年沒有斷代。

「紅木產業在河北是叫得響的地方特色產業，青縣又是其中的核心。」大運河紅木文化館總策劃王曉海指出，僅青縣流河鎮一地，紅木相關加工廠就多達九百多家，從業人口占全鎮總人口超過三成，「不少村民在家門口就能找到工作。」

除了產業集聚，當地也依托紅木小鎮平台延伸產業功能。王曉海表示，當地長期圍繞誠信、工藝、品質三大核心搭建平台，讓古典傢俱不再只是靜止的物件，遊客也能近距離了解京作工藝與製作流程。當地古典傢俱保留木材本色、通體無漆，產品主要銷往華北、西北、東北等「三北」地區。

傳統京作傢俱之外，當地也開發貼近日常的小物件，「京梳子」是其中代表。京梳子傳承人董良表示，一把木梳按古法做下來要一周，「開料可以用電鋸，梳齒仍得一根一根手工磨。」木梳上鑲螺鈿，咬榫卯，花紋參考古文物，以紅木為料，按京作工藝製作，體量小，好攜帶，是遊客逛完大運河紅木文化館常帶走的伴手禮。

為讓老手藝對接現代市場，當地陸續引進清華美院、中國美院等專業設計團隊。王曉海指出，「我們的工藝品行銷北京、天津、上海等十六座大中城市。」青縣紅木小件在全大陸各大主要景區市場占有率超過五成，二○二五年銷售量三百餘萬件，二○二六年上半年已突破二百萬件，全年有望挑戰四百萬件。

青縣紅木小鎮依托大運河畔的產業基礎，開發紅木主題研學旅遊，每年吸引大量大中小學生前來研學。如今以青縣為核心，數千家紅木企業沿著大運河聚集，六百年京作手藝在產業化中傳承，也帶動村民就近就業、穩定增收。

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