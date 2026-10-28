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72台機器人 北京公園掃地割草

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
頤和園內，智慧巡護機器人正在作業。本報北京傳真
頤和園內，智慧巡護機器人正在作業。本報北京傳真

北京市屬公園日前迎來一批特殊的「新員工」七十二台機器人。它們有的掃地，有的割草，有的巡視……分工協作，各顯神通。圍繞清潔清掃、智慧巡檢、問詢導覽、水面救援、綠化養護、生態監測六大業務場景，這些機器人將陸續在頤和園、天壇、北海、陶然亭、玉淵潭等十四家公園投入使用。

天壇公園長廊東側廣場上，清掃機器人緩緩前行。轉彎時，它會亮起指示燈；一群遊客經過，它便停下腳步，等待遊客通行。清掃機器人在員工休息的時候可以進行清掃，並能自動巡掃。同時，機器人有噴水、吸塵的功能，在花粉季和落葉季清掃、降塵效果較好。現在，天壇公園每天安排三班機器人清掃。此外，巡護機器人化身「小衛士」，全自動巡邏，能夠精準識別不文明遊園行為，成為園區秩序管控的重要助力。

在玉淵潭公園，城市治理巡檢車上裝了攝像頭和感測器，可對垃圾亂放、垃圾滿溢、路面積水、異常井蓋等情況進行檢測。車裡常備著滅火器、急救包，還有消防水帶、水槍等。一旦遇上突發狀況，附近的保安可以第一時間從車裡拿到應急工具。水面割草機器人，集收割、打撈、瀝水、轉運、上岸一體化作業，節省了割草作業時往返卸載點和作業面的航渡時間成本。同時，後料倉可以舉升輔助水草上岸，並將料倉水槽自動卸載到指定位置。

北京 機器人 公園

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