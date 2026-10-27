顧客永遠是對的？5員工遭勒頸、掌摑 陸超市豪發43萬「委屈補償金」捍衛尊嚴

中國知名連鎖超市「胖東來」向來以提供「細心服務」，員工獲好福利著稱，近日其強力捍衛前線員工尊嚴的舉動，再度引發網友熱議。事緣胖東來日前接獲3宗前線員工遇襲事件，共有5名員工在執勤期間分別遭顧客勒頸、掌摑頭部及連番辱罵，公司隨即向受害員工發放合共7萬人民幣（約新台幣43萬元）的「委屈補償金」，更堅拒「私了」，宣布正式入稟法院，向施暴顧客追究民事責任，涉事顧客除遭當地警方行政處罰外，其中2人已被取消會員資格並遭民事起訴。

查單遭摑頭、勸阻插隊被辱罵 3名胖東來員工遇襲

據胖東來發布的侵權通報，指3宗衝突事件均於前線日常營運期間發生。首宗事件發生於8月22日新鄉分店，顧客王某於人流管制閘口強行闖入，不僅推撞在場員工，甚至動手勒住員工頸部。門店隨即報警處理，公司事後依法向法院提起民事訴訟，取消王某的會員資格，並按標準給予受侵害員工2萬人民幣（約新台幣9.7萬元）補償。

翌日（8月23日），許昌分店兼職員工周某在核對商品清單時，遭顧客張某出手掌摑頭部，保安劉某上前勸阻亦被推撞。胖東來事後同樣入稟起訴涉事顧客並取消其會員資格，分別給予周某2萬人民幣及保安劉某1萬人民幣（約新台幣4.8萬元）補償金。

至9月3日，許昌勞動路分店顧客李某在付款時企圖插隊，遭到收銀員禮貌提醒後惱羞成怒，當場對收銀員口出惡言；其後主管丁某趕抵現場協調，亦遭該名顧客持續辱罵。胖東來最終循法律途徑追究到底，向該名主管及收銀員各發放1萬人民幣補償金。

當地警方行政處罰 胖東來入稟向涉事顧客索償兼列黑名單

針對上述事件，當地警方介入調查後，分別以擾亂公共場所秩序、故意傷害及公然侮辱，對涉案的3名顧客處以行政罰款。胖東來在聲明中重申對侵犯員工尊嚴行為「零容忍」，已由公司法務部門正式入稟法院，追討民事賠償，並將情節嚴重的王某及張某永久列入商場黑名單，取消會員資格並禁止進場。與此同時，公司亦坦承勞動路分店主管與收銀員在事發時未有及時有效制止不當行為，將按內部規章檢討問責。

33歲個案員工獲派「委屈獎」現金 網友讚有骨氣vs業界質疑難複製

事實上，胖東來自2023年起已訂立《侵犯人格尊嚴處理及補償標準》，為遭受無理對待的前線員工發放精神補償。數據顯示，僅2025年首10個月，該公司已累計處理33宗同類侵害案件，累計發放補償金達35.9萬元人民幣（約新台幣174萬元）。

胖東來出面代員工「打官司」及大手筆賠償的舉措，在網路掀起極大回響。不少網友大讚企業「有骨氣」、「不再盲從『顧客永遠是對的』，給予基層勞工最實質的靠山」。不過，亦有零售業分析認為，胖東來此舉極度依賴其單店高利潤、強大的區域品牌號召力及管理層強勢作風；對於毛利微薄、高度依賴壓低營運成本的傳統連鎖零售超市而言，這套動輒數萬元的「委屈獎」機制，短時間內根本難以在行業普及複製。

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文章授權轉載自《香港01》