快訊

人氣AV女優突消失！揭失蹤真相遭GPS監控1年 昔日收入竟一毛不剩

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

聽新聞
0:00 / 0:00

多次舉報太子集團骨幹 陸反詐網紅遭殺害丟山上「身上全枯草」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
太子集團陳志犯罪集團骨幹劉忍被從柬埔寨押解回國。圖／取自人民日報
太子集團陳志犯罪集團骨幹劉忍被從柬埔寨押解回國。圖／取自人民日報

大陸反詐網紅「徽劍」曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，其微信公眾號停更後，一度傳出他因敲詐勒索被捕。陸媒近日披露，他早於2024年遭人擄走及毆打，最終屍體被遺棄在江西一處山上死亡。主犯收取境外人士指使犯案，被判死刑、緩期兩年執行，二審維持原判。

據界面新聞報導，「徽劍」本名吳愷，微信公眾號擁有數十萬粉絲，停更後一度傳出他因敲詐勒索被捕。2024年11月13日，江西贛州定南縣村民在山上發現其遺體。

2024年8月，吳愷公開舉報柬埔寨太子集團骨幹、柬埔寨安徽商會會長劉忍，指控他涉嫌暴力放貸、收取保護費及經營電騙園區等。劉忍其後發聲明，逐項否認，稱內容屬「惡意造謠、無端汙衊」。

吳愷友人老安（化名）稱，吳愷遇害前一個多月，劉忍手下曾向其朋友打聽吳愷在中國大陸的住址，但遭拒絕。

法庭裁定書顯示，2024年10月，趙冰在Telegram接下網名「少校」的人發布的劫持任務，要求擄走吳愷、逼問公眾號幕後主使及刪除文章，酬金由最初人民幣30萬元增至100萬元。同年11月10日，數名男子冒充警察，在惠州大亞灣一個停車場擄走吳愷，再將他押往惠東及河源。趙冰依照「少校」指示逼問、刪文，並多次毆打吳愷。

翌日，趙冰將吳愷帶到江西定南縣山上，踢向其頭頸部，令他昏迷，再以枯草覆蓋，棄於山上。兩日後，村民發現其遺體。鑑定顯示，他死於頭面部外傷引致的顱內出血。老安另稱，吳愷遇害後，有人刻意向其支付寶轉入人民幣1.1萬元，再利用收款截圖散播他涉嫌犯罪被捕的說法，掩飾其遇害事實。

惠州市中級人民法院於2025年12月裁定趙冰故意傷害罪成，判處死刑、緩期兩年執行，其餘被告分別被判囚。廣東省高院認為，案件屬針對反詐人士的有組織劫持及傷害，社會危害性嚴重，應從嚴懲處，於2026年8月12日駁回所有上訴。但對於發布任務及支付酬金的「少校」，大陸官方仍未公布其真實身分。

2026年6月17日，公安部通報，劉忍為陳志（太子集團）特大跨境犯罪集團重要骨幹成員，涉嫌網路賭博、電信詐騙、非法拘禁、故意傷害等多項罪名，已被押解回中國大陸。老安說，吳愷的父母已過世，失聯後長期無人知曉，無人為他發聲。「現在（劉忍）人回來了，證明他舉報的都是真的。」

據大陸公安部通報資料，劉忍被認定為陳志跨國犯罪集團的重要骨幹成員。大陸公安部表示，劉忍於2016年在陳志指示下參與成立金貝集團，早期主要經營多個網路賭博平台，招攬大陸公民參與賭博；自2020年起，他在柬埔寨經營電詐園區，涉及金額特別巨大的電信網路詐騙，並涉嫌非法拘禁及故意傷害。

柬埔寨執法部門調查指出，其相關集團涉嫌從事人口販運、綁架及武器走私。另據柬埔寨媒體報導，2026年1月陳志被捕後，劉忍曾前往馬來西亞，其後返回柬埔寨，並於同年6月5日在金邊被捕，6月10日被移交並押解回中國大陸接受調查。

大陸反詐網紅「徽劍」吳愷曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，遭太子集團骨幹劉忍買兇殺害。圖／取自微信
大陸反詐網紅「徽劍」吳愷曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，遭太子集團骨幹劉忍買兇殺害。圖／取自微信

網紅 太子集團 柬埔寨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

疑用AI偽造父親病危照、謊稱罹癌過世 上海男分飾6角騙親友逾830萬

殘骸分裝拋多處！陸女留學生在韓遭講師肢解 疑劈腿2女被威脅下毒手

通緝犯泰國遭槍擊爆頭亡...他遞槍給老闆只是「幫助犯」 更一審判7年

影／台灣女日本河口湖遭割頸亡...疑丈夫為詐保共同殺人 南檢聲押禁見

相關新聞

多次舉報太子集團骨幹 陸反詐網紅遭殺害丟山上「身上全枯草」

大陸反詐網紅「徽劍」曾持續揭露緬北及柬埔寨電騙內幕，擁有數十萬粉絲，其微信公眾號停更後，一度傳出他因敲詐勒索被捕。陸媒近日披露，他早於2024年遭人擄走及毆打，最終屍體被遺棄在江西一處山上死亡。主犯收取境外人士指使犯案，被判死刑、緩期兩年執行，二審維持原判。

用AI看病？江蘇醫生開藥竟問AI家屬超驚慌 陸網友：大驚小怪

大陸醫療界大力推動應用人工智慧（AI），但江蘇徐州有民眾發現求診時醫生當面用手機問「豆包」（大陸科技公司「字節跳動」開發的生成式AI工具）用藥問題，讓他不敢讓病人服用，擔心出事後責任誰屬。貼文上傳網路後，引發網友熱議，但網友認為專業人員借助AI翻查資料毋須大驚小怪。

爭論持續延燒…從身份認同吵到歷史 新疆議題引爆大陸、土耳其網友論戰

一名土耳其網友有關新疆維吾爾族女子身分認同的貼文，近日引發中國大陸與土耳其網友的網路交鋒，爭論從身分認同延伸至歷史和領土歸屬。本月早些時候，這名土耳其網友發文講述自己與一名新疆維吾爾族女子的相遇經歷，稱這名女子看起來不像中國人，但當被問及是否認為自己是突厥人時，她回答：「不，我是中國人。」土耳其網友則呼籲她「回歸自己的根」。

迪麗熱巴紅毯「嘴銜蝴蝶」引爆商機 同款1對賣10.9元

VOGUE時尚之力盛會日前在蘇州舉行，藝人迪麗熱巴雨中「唇銜蝴蝶」意外騰飛的名場面暴紅網路，熱度持續發酵。事後證實，該蝴蝶僅為絹花薄膜材質的靜態道具，因現場風雨導致黏性失效而順風飛去，卻被迪麗熱巴以從容儀態化意外為經典。令人意想不到的是，這場「雨中飛蝶」除了稱霸社交平台熱搜榜外，更引爆驚人的周邊「蝴蝶經濟」。

皇馬球迷樊振東看西甲被拒入場 換上巴薩T全程沉默被投訴

國乒名將樊振東近日前往西班牙觀看西甲國家德比，沒想到比賽還沒開始，就因穿著皇家馬德里（皇馬）球衣遭拒絕入場。換上巴塞隆納（巴薩）T恤後，他雖順利進入球場，卻因在看台上表現得不夠像主隊球迷，遭人懷疑是支持皇馬的「臥底」，安保人員前後三度查驗門票，讓他直呼這趟諾坎普之旅「荒誕得像一場夢」。

4個月把脈9000人 萬歲山NPC「胖郎中」1理由堅持離職

河南開封萬歲山武俠城網紅NPC「胖郎中」王二胖26日表示，10月27日合約期滿後正式離職。這位今年夏天憑藉「兩張銀票把一次脈」火出圈的鬍子郎中，面對景區主動提出漲薪挽留，選擇在流量正盛時轉身離開。他直言，自己的終極目標是成為一名好中醫，但在景區「一輩子也不可能實現」，未來將全力準備醫師資格證書考試。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。