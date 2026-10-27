爭論持續延燒…從身份認同吵到歷史 新疆議題引爆大陸、土耳其網友論戰

一名土耳其網友有關新疆維吾爾族女子身分認同的貼文，近日引發中國大陸與土耳其網友的網路交鋒，爭論從身分認同延伸至歷史和領土歸屬。本月早些時候，這名土耳其網友發文講述自己與一名新疆維吾爾族女子的相遇經歷，稱這名女子看起來不像中國人，但當被問及是否認為自己是突厥人時，她回答：「不，我是中國人。」土耳其網友則呼籲她「回歸自己的根」。

截至上周五下午，這則貼文的瀏覽量已超過200萬次。該帳號隨後疑似被刪除，但相關爭論持續發酵。雙方從新疆議題，還衍伸到社會制度、生活議題，甚至公開謾罵。

據香港《南華早報》報導，新疆居住著近1,200萬使用突厥語的居民，其中多數信奉伊斯蘭教。據估計，另有數萬名維吾爾人居住在土耳其，使當地成為中亞以外最大的維吾爾人聚居地。

隨著安卡拉尋求擴大對維吾爾人等突厥語族群的影響力，新疆也成為中土關係中最敏感的議題之一。土耳其新版教科書的相關表述進一步激化了爭論。教科書將「中亞」改稱「突厥斯坦」，所指範圍涵蓋中國新疆、甘肅和青海的部分地區。

微信公眾號「小圓規」隨後接連發表三篇文章反駁。其中一篇題為《突厥斯坦？純屬幻想！》的文章稱，新疆、甘肅、青海等西北地區自古以來就是中國領土不可分割的組成部分，新疆各民族是中華民族大家庭的重要成員，與虛構的「突厥斯坦」沒有任何歷史淵源。

文章認為，不應將語言上的聯繫等同於領土歸屬和歷史傳承，並稱「突厥斯坦」從未是統一國家或主權實體，而是對突厥遊牧部落居住地區的泛稱。文章甚至批評，修改教科書是安卡拉試圖改寫歐亞歷史、輸出泛突厥主義野心的一部分。

文章說：「土耳其新版教材將中國西北領土強行劃入虛假突厥斯坦版圖，是對中國歷史主權的粗暴歪曲，是對亞歐文明交融史的刻意割裂，本質是借教育輸出地緣野心、製造區域對立。」

近年來，中土關係有所改善。飽受高通膨困擾的土耳其一直尋求加強與中國的經貿和投資聯繫，北京也多次呼籲雙方鞏固政治互信，在彼此核心利益問題上相互支持。

北京消息人士稱，相關論戰已持續一周有餘，有可能影響雙方民間交流。本來今年土耳其已給予大陸民眾免簽入境的便利，增加不少民眾想去土國旅遊的想法，但這次論戰，加上土國通膨嚴重，有可能消減這種加大交流的需求。