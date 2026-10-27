下月深圳APEC峰會 各國政要將見證大陸神舟24升空？

首位香港太空人黎家盈在內的神舟二十三號乘組，尚有一個月就完成半年太空任務。大陸航天迷開始競猜神舟二十四號何時升空接班，皆因屆時將有首位外籍（巴基斯坦籍）太空人進駐中國太空站。目前，外界普遍預計神二十四將於11月底升空，但也有坊間推測可能是11月中旬，原因也與黎家盈有關。

香港星島日報報導，若要推測神二十四的升空時間，首先就要預測神二十三何時返回，因為兩個乘組將會「換班」。而翻查過往紀錄，劉洋、王亞平、王浩澤等女太空人執行半年駐留任務時，在軌時間均為183天。作為中國第4名女太空人的黎家盈，如果也是採用這個在軌周期標準，那麼從她今年5月24日深夜升空，25日凌晨進駐天宮起計183天，就會得出11月23日是黎家盈及神舟二十三號的返程日子。

按照天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班兩組人員會在太空站共同工作生活約5至7日，等完成全部交接過渡後，才安排舊乘組返回地球。如果以11月23日返程倒推，神舟二十四號便可能在11月16日至18日擇機發射。

若推測準確，這個發射窗口期剛巧和深圳APEC會議（11月16日至19日）重疊。屆時來深圳出席峰會的美國、俄羅斯等多個國家及地區政要，便有機會在大陸國內親身見證神舟發射。當然，他們不可能遠赴酒泉觀看升空，但在中國見證此事也是峰會期間別具意義的場景。

神舟二十四號的重大看點是首次迎來外籍航天員進入天宮。兩名巴基斯坦航天員目前正在北京受訓待命，最終二選一「上天」。他將在太空駐留約一星期，隨後跟隨神舟二十三號返回地球。

文章稱：若然神舟升空真與APEC外交盛事同框，這既能展示中國載人航天實力，也向外傳達願意和各國一起探索太空、共享科研成果的開放姿態。當然具體發射時間仍待官方定案及公布，一切仍屬坊間推測與期待。