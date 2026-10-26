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中國2026年前3季空汙 北京天津河北PM2.5更嚴重

中央社／ 上海26日電

中國生態環境部今天公布，中國今年前3季細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度年減3.9%，空氣品質優良天數比例年增2.8個百分點。但京津冀及周邊地區PM2.5平均濃度年增12.1%，空汙未改善。

新華社報導，1至9月全中國339個地級及以上城市PM2.5平均濃度為每立方公尺24.9微克，年減3.9%；懸浮微粒（PM10）平均濃度為每立方公尺42微克，年減6.7%。

同期，全中國339個地級及以上城市平均空氣品質優良天數比例為86.6%，年增2.8個百分點；平均重度及以上汙染天數比例為0.7%，年減0.4個百分點。由沙塵天氣導致的平均超標天數比例為2.9%，其中重度及以上汙染天數比例為0.5%。

然而京津冀及周邊地區「2+36城市」的PM2.5平均濃度為每立方公尺37.0微克，不但未減反而比去年同期升高12.1%；平均優良天數比例為68.4%，年增0.9個百分點。

長三角地區31個城市PM2.5平均濃度為每立方公尺28.0微克，年減5.4%；平均優良天數比例為81.6%，年增4.7個百分點。

北京 空汙 PM2.5

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