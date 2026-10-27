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陸家戶人口降至2.52人 三口之家僅2省

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國大陸的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，大陸31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。新華社
中國大陸的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，大陸31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。新華社

中國大陸家庭規模持續縮小。官方調查，目前大陸平均每個家庭戶人口為二點五二人。大陸卅一個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過三人；黑龍江平均每戶人口僅二點一七人。東北另兩省遼寧、吉林分別只有二點一八人及二點二四人。

第一財經報導，大陸今年五月公布的調查顯示，全大陸共有家庭戶五億一四六五萬戶，家庭戶人口為十二億九六八五萬人。平均每個家庭戶人口為二點五二人。與二○○○年第五次全國人口普查的三點四四人相比，廿五年來減少○點九二人。

大陸國家統計局出版的中國統計年鑒二○二六則顯示，有十二個省分平均家庭戶規模超過每戶二點六人，分別是海南、西藏、雲南、貴州、青海、廣西、新疆、福建、甘肅、江西、寧夏和河南。其中，海南平均家庭戶規模為三點二人，位居全大陸之冠。

第一財經指，一地家庭戶規模的高低，與區域出生率高低、人口流動等因素緊密相關。其中平均家庭戶規模較大的區域，大多是出生率比較高的地方。另一方面，人口流動也與平均家庭戶規模相關。

經濟大省廣東的省外流入人口達二九六二點二萬人，因此儘管廣東的人口出生率位居全國前列，但由於大量人口流入，流入的人口結構比較年輕，整體的家庭戶規模也明顯降低。

首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，現在大陸家庭平均子女數變少，影響了家庭戶規模。此外，隨著居住條件改善，很多家庭規模也出現縮小，多代家庭減少。

人口 黑龍江 海南

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