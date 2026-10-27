料45人遭逐出中委會 軍隊重災區

中共廿屆五中全會昨起連四天在北京舉行，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有廿二名中央委員、六名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上十多名軍方或黨政要員「失蹤」多時，預料此次全會約有四十五人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數可能創下新紀錄。

香港明報指，中共總書記習近平昨上午代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」稿，向全會作說明。

報導援引北京政情觀察人士分析，「持之以恆」強調時間長度，「全面」強調範圍廣度，「從嚴」強調措施力度。此次全會被處理的中央委員、候補中央委員人數可能創新高，同樣呼應了「全面從嚴」。

報導指，廿屆中央委員原有二○五人，候補委員一七一人。過去幾年已有一名中央委員（海關總署前署長俞建華）非正常死亡，十四名中央委員和多名候補委員被逐出，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福、前中央軍委副主席何衛東等。

據統計，過去一年被官方公布落馬或遭罷免人大代表職務的中央委員多達廿二人，軍方是重災區，達十四人。八月下旬，前中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部前參謀長劉振立、戰略支援部隊前司令員巨乾生、中央軍委辦公廳前主任鍾紹軍被罷免人大代表資格；九月下旬，官方開除張又俠、劉振立黨籍，待五中全會追認。

黨政系統方面，前政治局委員馬興瑞、廣西自治區政府前主席藍天立、證監會前主席易會滿、浙江省委前書記易煉紅等人已被開除黨籍，待全會追認。另有六名中央候補委員已落馬，將被逐出中央委員會。

針對五中後的反腐政策方向，亞洲協會研究員牛犇對ＢＢＣ中文網預測，包括加強對重大項目及財政支出的監管、強化黨委書記問責制、更多利用大數據查處腐敗及擴大紀檢部門權力等。