聽新聞
0:00 / 0:00

料45人遭逐出中委會 軍隊重災區

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導

中共廿屆五中全會昨起連四天在北京舉行，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有廿二名中央委員、六名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上十多名軍方或黨政要員「失蹤」多時，預料此次全會約有四十五人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數可能創下新紀錄。

香港明報指，中共總書記習近平昨上午代表中央政治局向全會作工作報告，並就「中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定」稿，向全會作說明。

報導援引北京政情觀察人士分析，「持之以恆」強調時間長度，「全面」強調範圍廣度，「從嚴」強調措施力度。此次全會被處理的中央委員、候補中央委員人數可能創新高，同樣呼應了「全面從嚴」。

報導指，廿屆中央委員原有二○五人，候補委員一七一人。過去幾年已有一名中央委員（海關總署前署長俞建華）非正常死亡，十四名中央委員和多名候補委員被逐出，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福、前中央軍委副主席何衛東等。

據統計，過去一年被官方公布落馬或遭罷免人大代表職務的中央委員多達廿二人，軍方是重災區，達十四人。八月下旬，前中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部前參謀長劉振立、戰略支援部隊前司令員巨乾生、中央軍委辦公廳前主任鍾紹軍被罷免人大代表資格；九月下旬，官方開除張又俠、劉振立黨籍，待五中全會追認。

黨政系統方面，前政治局委員馬興瑞、廣西自治區政府前主席藍天立、證監會前主席易會滿、浙江省委前書記易煉紅等人已被開除黨籍，待全會追認。另有六名中央候補委員已落馬，將被逐出中央委員會。

針對五中後的反腐政策方向，亞洲協會研究員牛犇對ＢＢＣ中文網預測，包括加強對重大項目及財政支出的監管、強化黨委書記問責制、更多利用大數據查處腐敗及擴大紀檢部門權力等。

罷免 中共 失蹤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會登場 牽動廿一大人事布局

中共五中全會聚焦21大人事 第七代幹部領導層扮要角

洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

徐佳青晚宴爭議 在野砲轟僑委會沒人說不妥？

相關新聞

觀察站／高層洗牌 五中全會開幕 看3大人事懸念

中共廿屆五中全會在北京舉行，這次大會主題是中共黨建，最大背景是來年的政治大事之年，所以今次大會其實是個準備之會。中共的大事之年，都要提前做好三大準備，即政治準備、思想準備、組織準備。今次中共五中，看似三大準備都要做，實則重錘落在組織準備。

料45人遭逐出中委會 軍隊重災區

中共廿屆五中全會昨起連四天在北京舉行，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有廿二名中央委員、六名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上十多名軍方或黨政要員「失蹤」多時，預料此次全會約有四十五人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數可能創下新紀錄。

陸家戶人口降至2.52人 三口之家僅2省

中國大陸家庭規模持續縮小。官方調查，目前大陸平均每個家庭戶人口為二點五二人。大陸卅一個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過三人；黑龍江平均每戶人口僅二點一七人。東北另兩省遼寧、吉林分別只有二點一八人及二點二四人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。