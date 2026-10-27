聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／高層洗牌 五中全會開幕 看3大人事懸念

聯合報／ 香港特派員李春
大陸全國政協副主席胡春華（右二）日前意外缺席長征紀念大會，被部分人士解讀為中共五中全會前的政治清算。圖為胡春華去年八月赴西藏考察。新華社
大陸全國政協副主席胡春華（右二）日前意外缺席長征紀念大會，被部分人士解讀為中共五中全會前的政治清算。圖為胡春華去年八月赴西藏考察。新華社

中共廿屆五中全會北京舉行，這次大會主題是中共黨建，最大背景是來年的政治大事之年，所以今次大會其實是個準備之會。中共的大事之年，都要提前做好三大準備，即政治準備、思想準備、組織準備。今次中共五中，看似三大準備都要做，實則重錘落在組織準備。

從五中看大事之年的組織準備，因為中共領導層有密不透風的頂層設計，中共主管部門又有宏大敘事，是以從細微處去領略大勢，從懸念去解惑，大家都輕鬆，比如今次大會「廢太子」會否被辦、「雙非大員」會否上會、兵部會否增補，都是有趣話題。

先說「廢太子」會否被辦。華夏歷史，半部是廢太子史，當今類似廢太子的，是曾被內定的接班人，之前的歷史已眾所知悉，胡春華和已下獄的孫政才，曾被選為接班人，現在一個下獄一個被篩出決策層，到在高處又在政治邊緣的政協去了。

長征大會缺席 胡春華再受關注

胡春華本已返朝無望，但不斷被人念起，最新一則是長征紀念大會他的缺席，被一些方面解讀為中共五中前的政治清算。京城前智囊拆解三條，一是長征紀念大會，胡春華可去可不去，因為代表全國政協出席大會者，是政協第一副主席石泰峰，胡春華雖排第二，只是位代表中共的副主席，禮儀性更高；其二，五中全會，胡春華一定要出席，因為他仍是廿屆中央委員，無故不出席才是罪過；其三，近期沒有胡春華再被查出問題的消息，也沒有他身體欠佳的消息，該查的查了十年，也就這樣了。

說完「廢太子」，再聽聽「雙非大員」的猜測。所謂「雙非大員」，即不是廿屆中央委員、中央候補委員，卻是新科地方諸候或地方和中央部門要職者，能否出席五中全會呢。

根據中共黨章，中央全會有三種出席者，即有三權包括投票權、選舉權和被選舉權的中央委員，沒有三權但仍算中委會成員的候補委員。五中前，不少省級地方換了書記，包括安徽、河南、福建、西藏、甘肅、青海等。新科書記中，王志軍、李樂成、周祖翼、趙龍、胡昌升、吳曉軍等六人是廿屆中央委員，羅東川是候補委員，莫高義既不是中央委員也不是候補委員屬「雙非」，可以列席身分參加全會。

軍委人事重組 看軍委主席意願

最後看兵部會否補人。今天中共國防部是虛牌，真正的兵部或樞密院是中共中央軍委，在本屆大清洗後，中央軍委只餘二人。今次五中一個重點是解決軍隊問題，各方都瞪大眼睛，看中央軍委會否重整重組。

歷史上，中央全會上增補軍委成員的先例極多，還包括增補中央軍委主要成員以配合接班布局，如十三屆五中，鄧小平辭去軍委主席，由江澤民接任，這麼大的動靜都有，無關緊要的軍委副主席和軍委委員更不在話下。當然，這要看軍委主席本人的意願了。

五中全會 中共 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中共五中全會聚焦21大人事 第七代幹部領導層扮要角

中共五中全會登場 牽動廿一大人事布局

中共20屆五中全會今登場 港媒：料約45人遭逐出中委會

洪奇昌：習近平藉五中全會為第四任期鋪路

相關新聞

觀察站／高層洗牌 五中全會開幕 看3大人事懸念

中共廿屆五中全會在北京舉行，這次大會主題是中共黨建，最大背景是來年的政治大事之年，所以今次大會其實是個準備之會。中共的大事之年，都要提前做好三大準備，即政治準備、思想準備、組織準備。今次中共五中，看似三大準備都要做，實則重錘落在組織準備。

料45人遭逐出中委會 軍隊重災區

中共廿屆五中全會昨起連四天在北京舉行，會議聚焦「持之以恆推進全面從嚴治黨」。據港媒統計，過去一年已有廿二名中央委員、六名中央候補委員落馬或遭罷免人大代表職務，加上十多名軍方或黨政要員「失蹤」多時，預料此次全會約有四十五人被逐出中央委員會，缺席、開除及遞補的中央委員人數可能創下新紀錄。

陸家戶人口降至2.52人 三口之家僅2省

中國大陸家庭規模持續縮小。官方調查，目前大陸平均每個家庭戶人口為二點五二人。大陸卅一個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過三人；黑龍江平均每戶人口僅二點一七人。東北另兩省遼寧、吉林分別只有二點一八人及二點二四人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。