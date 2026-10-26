中國2027國考302萬人過審 7年首度回落大減70萬人

中國2027年國考（公務員考試）報名近日截止，共計302.5萬人成功過審，人數7年來首度回落，且較2026年高點大幅減少近70萬人。但計畫招錄名額同樣有所減少，共3.56萬人，平均報錄比仍有85:1。

綜合中國媒體海報新聞、新京報報導，中國2027年國家公務員考試報名已於24日晚間6時結束。據統計，截至24日下午4時，本次國考報名共有302.5萬人成功過審。

對比2026年度的371.8萬、2025年度的341.6萬，國考資格審核通過人數明顯回落，較2026年度更是大幅減少近70萬人。這也是中國國考報名過審人數從2019年起連續7年一路上漲後首次下降，引發廣泛關注。

報導指出，國考過審人數回落，傳遞考生報考回歸理性的訊號，但平均報錄比仍有85:1，依舊處於高點，也意味著「考公熱」還談不上「降溫」。

關於今年國考過審人數下降，報導點出3個因素。

第一是國考招錄規模持續收縮，本次國考共設置1萬9426個職位，計劃招錄3萬5691人，相較2026年度招錄規模減少約2400人，較2025年度減少超4000人，連續2年縮招，因此部分將國考作為備選的畢業生會重新評估機會。

其次是今年國考強化報考身份核驗，要求考生提交電子社保等進行實名實人認證，壓縮虛假報名的操作空間。

第三是國考整體上岸率偏低，往年平均報錄比長期維持在80:1上下，上岸概率僅1%左右。畢業生意識到長時間備考，放棄秋招、春招，一旦考試失利，很容易錯過黃金就業期。

報導也指出，資格審核通過後，還有部分考生會放棄繳費，或繳費後仍選擇棄考。如2026年國考有371.8萬人通過資格審查，但最終實際參加筆試的只有283.1萬人，有接近90萬過審考生沒有參加考試。這也顯示出以往中國求職者存在非理性的報考心態。