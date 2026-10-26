中國地震局首次發現西藏巴青7級地震地表破裂帶 垂直深達3.5米

陸媒《極目新聞》報道，大陸一名23歲女子方得詩（化名）於今年7月得知，她發佈的生活照被人轉發至境外色情軟體上，並配上了捏造的色情文字與私隱信息。涉事帳號還發佈了多名女性的相片甚至私密影像。隨着越來越多受害者參與維權，線索指向了方得詩的學長張某。方得詩懷疑是自己曾拒絕張某表白遭到報復。目前涉事男子已被警方刑事拘留，現正處於取保候審階段。

2026-10-26 15:40