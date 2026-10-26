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中國地震局首次發現西藏巴青7級地震地表破裂帶 垂直深達3.5米

香港01／ 撰文：林芷瑩
中國地震局發現西藏巴青7.0級地震地表破裂帶。央視新聞
中國地震局發現西藏巴青7.0級地震地表破裂帶。央視新聞

10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣發生芮氏規模7地震，震源深度10公里，截至目前已造成16人遇難、76人受傷。

10月25日，中國地震局現場工作隊在距離震央以東約15公里處、距離瑪如鄉20公里處，首次發現此次地震的地表破裂帶。

《央視新聞》報道，調查顯示，本次地震以正斷層破裂為主，兼有左旋走滑，破裂面近直立，最深約3.5米，左右滑動約0.9米，破裂帶寬度約8至30米，斷裂南北兩側延伸到雪山上。

調查還發現了多處砂土液化、地裂縫等現狀，顯示本次地震造成的地震地質災害影響範圍較大。

10月25日晚上7時25分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.43度，東經93.99度）發生芮氏規模5.7地震，震源深度10公里。本次地震震感明顯，是西藏巴青7級地震發生以來，監測到的最大餘震。

地震發生後，自然資源部部署開展次生地質災害排查，密切監測地質災害情況。目前，自然資源系統已完成震中50公里範圍內地質災害隱患點排查。

專家團隊利用災前災後遙感影像，對地震影響區50公里範圍內的80處冰湖和145處冰川進行遙感解譯分析。結果表明，此次地震對震區內冰川冰湖影響總體較小，暫未發現地震引發冰湖潰決次生地質災害情況。同時，尚未發現因地震次生地質災害造成人員傷亡情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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