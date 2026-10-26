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中國女遊客赴泰墮網戀陷阱…押往邊境途中跳車逃生 兩疑犯落網

香港01／ 撰文：林芷瑩
24歲中國女子誤墮網戀「愛情騙局」，赴泰見男網友遇險，幸她途中果斷跳車逃生獲救。示意圖／AI生成
24歲中國女子誤墮網戀「愛情騙局」，赴泰見男網友遇險，幸她途中果斷跳車逃生獲救。示意圖／AI生成

24歲中國女子誤墮網戀「愛情騙局」赴泰見男網友，飛抵曼谷上車後即遭搶走手機及隨身財物，對方更企圖將其運至泰緬邊境，幸她途中果斷跳車逃生獲救。

泰國警方循線拘捕兩名涉案的泰籍疑犯，其中一人供稱帶人非法穿越邊境，每單可獲數千至上萬泰銖（約新台幣9637元）；警方初步研判幕後疑有中國籍主腦，現正全力追緝幕後指揮及其他參與者。

《中國僑網》引述泰國傳媒報道，10月24日，泰國旅遊警察披露一宗中國女遊客遇險案。24歲的女事主在網上認識一名自稱身在泰國的中國男子，對方邀請她赴泰旅遊，並表示抵達後會有人接機。

9月28日，女事主乘飛機抵達曼谷素萬那普機場，並由一名自稱受男網友委托接機的男子帶走，但她上車僅10分鐘，手機和隨身物品遭強行搜刮，更有專人貼身看守。車輛駛離曼谷後，一路開向泰國北部。

當車輛途經南奔府黎縣時，女事主趁機跳車負傷逃生，隨後被當地居民發現並送院。涉案人員則攜帶其財物駕車逃離。

9月29日，泰國旅遊警察接到南奔府黎縣警方協調通報，隨後與第五警區等部門聯合調查。警方根據沿途線索追查發現，涉案人員熟悉達府邊境道路，會選擇支路行駛，並在途中更換車輛，以躲避檢查。

經過追查，警方先在達府湄拉瑪縣及清邁府堆沙革縣拘捕兩名泰國籍男子。其中一人初步供稱，自己農閒時會受雇帶人非法穿越邊境，每次可獲約5000至15000泰銖（約新台幣4818至14450元）報酬，具體金額取決於所承擔的角色。

警方初步研判幕後疑有中國籍主腦操控，原計劃或涉及向受害人在中國的親屬索要贖金。警方尚未公布幕後人員身份，目前仍在追查指揮者及其他參與者。

10月16日，中國駐泰國大使館發布《提醒赴泰國中國公民提高安全防範意識》的通知，稱近期泰國發生多宗中國公民入境後失蹤失聯、遭非法拘禁並被誘騙轉運至泰緬邊境的案件。部分不法分子以高薪招聘、商務考察、投資合作、項目邀約以及拍攝演出等作招徠，誘騙中國公民赴泰並實施違法犯罪活動。使館提醒赴泰中國公民提高安全防範意識，警惕求職、投資及出行等方面風險。

10月20日，泰國旅遊與體育部長素拉薩表示，泰方高度重視包括中國遊客在內的各國遊客安全，將加強相關部門協調，並與中方進一步溝通，以提升遊客安全保障水平。泰國不允許本國領土被利用從事跨國犯罪活動。泰國警察、內政部門及相關安全機構將進一步採取措施，加強對遊客的保護，並提升相關區域的安全管理。

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文章授權轉載自《香港01》

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