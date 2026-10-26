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大陸家庭規模愈來愈小 31省份「三口之家」僅2個

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，大陸31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。新華社
中國的家庭規模持續縮小，最新統計數據顯示，大陸31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人。新華社

中國的家庭規模持續縮小。根據官方調查，目前中國大陸平均每個家庭戶人口為2.52人。31個省分僅海南與西藏平均每戶人口超過3人，黑龍江平均每戶人口僅2.17人。東北另兩省遼寧、吉林也分別只有2.18人及2.24人。

據上海第一財經報導，大陸今年5月公布的《2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報》顯示，全中國共有家庭戶5億1,465萬戶，家庭戶人口為12億9,685萬人。平均每個家庭戶人口為2.52人。與2000年第五次全國人口普查的3.44人相比，25年來減少0.92人。

大陸國家統計局出版的《中國統計年鑒2026》則顯示，有12個省份平均家庭戶規模超過每戶2.6人，分別是海南、西藏、雲南、貴州、青海、廣西、新疆、福建、甘肅、江西、寧夏和河南。其中，海南平均家庭戶規模為3.2人，位居全中國之冠。

第一財經指出，一個地區家庭戶規模的高低，與區域的出生率高低、人口流動等因素緊密相關。其中，平均家庭戶規模較大的區域，大多是出生率比較高的地方。另一方面，人口流動也與平均家庭戶規模緊密相關。

中國第一經濟大省廣東的省外流入人口達到2,962.21萬人，因此，儘管廣東的人口出生率位居全國前列，但由於大量人口流入，流入的人口結構比較年輕，整體的家庭戶規模也明顯降低。

報導稱，居住條件的改善也是影響家庭規模的一個因素。首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授姜全保分析，現在中國家庭平均子女數變少，影響了家庭戶規模。此外，隨著居住條件改善，很多家庭規模也出現縮小，多代家庭減少。

大陸民政部長李常官日前在《求是》雜誌發表署名文章提到，中國人口發展呈現老齡化、少子化、區域人口增減分化等趨勢性特徵。家庭規模持續縮小，將導致養老、育幼的代際支持減弱，傳統依靠家庭預防抵禦風險的方式受到挑戰。

大陸 規模 家庭

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