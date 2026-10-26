胎兒「扮鬼臉」準爸爸讚可愛 真相令人心碎 醫師：建議終止妊娠

懷孕期間的每次產檢，對準父母來說都是既期待又緊張的時刻。中國一名孕婦在懷孕21週時前往醫院接受超音波檢查，丈夫看到影像中的胎兒彷彿正在扮鬼臉，開心得直呼寶寶聰明又可愛。沒想到，醫師仔細檢查後發現，胎兒患有嚴重的唇顎裂（俗稱「兔唇」），甚至建議終止妊娠。夫妻倆隨後轉往大型醫院複查，確認胎兒確實有唇顎裂，但羊膜穿刺檢查未發現染色體異常，因此決定生下孩子，並在出生後接受手術治療。如今孩子已經2歲多，恢復狀況良好，夫妻倆也開始準備懷第2胎。

胎兒「扮鬼臉」竟是唇裂 醫師：建議終止妊娠

綜合媒體報導，這名孕婦努力備孕半年後成功懷孕，某次前往私立醫院接受超音波檢查時，胎兒卻一直背對鏡頭，醫師因此建議夫妻倆稍後再回來檢查。於是兩人特地到醫院外散步15分鐘，還吃了麵包打發時間。

沒想到，再次檢查時，胎兒果然轉過身，甚至做出類似張嘴微笑、扮鬼臉的表情，讓丈夫看得相當興奮，忍不住驚呼：「我們的寶寶好可愛，你看他在裡面已經開始扮鬼臉了，真可愛真聰明！」

然而，醫師卻不斷在超音波影像上標示位置並測量數據，隨後神情嚴肅地表示：「這個孩子建議你們流產。」醫師解釋，胎兒並非單純在扮鬼臉，而是患有嚴重的唇裂，裂縫甚至已經延伸至鼻孔，建議夫妻倆盡快前往大型醫院接受更詳細的檢查。

羊膜穿刺未見染色體異常 夫妻討論3天決定生下孩子

夫妻倆隨即前往中國大型三甲醫院複查，經專科主任及超音波專家再次詳細檢查後，確認胎兒確實患有唇顎裂，但情況比先前私立醫院的評估稍微輕微，裂縫並未完全延伸至鼻孔深處。

醫師評估後指出，如果夫妻倆決定生下孩子，建議先接受羊膜穿刺檢查，進一步確認是否有染色體異常。若屬於單純的唇顎裂，情況就與中國藝人王菲、李亞鵬的女兒李嫣相似，出生後可透過多次修復手術逐步改善。

羊膜穿刺結果顯示，胎兒未發現染色體異常。夫妻倆也陸續前往多家唇顎裂專科醫院諮詢，在考量現今醫療技術及家庭經濟狀況後，兩人花了3天仔細討論，最終決定生下孩子，迎接這個新生命。

經歷2次修復手術 孩子2歲多恢復良好

在現代醫療技術的協助下，孩子出生後接受了2次唇顎裂修復手術，如今已經2歲多，恢復狀況相當理想，不僅能正常進食，語言表達也沒有明顯問題，而夫妻倆也已經開始準備懷第2胎。

專家提醒，產前檢查的目的並非製造焦慮，而是希望及早發現胎兒可能存在的健康問題，讓準父母能透過進一步檢查、專業醫療評估及充分諮詢，了解不同選擇與後續治療方式，再做出適合自身家庭的決定。

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文章授權轉載自《香港01》