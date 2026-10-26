中國職場人情世故在香港不管用？赴港8年網紅解析4大職場差異

近年愈來愈多中國民眾赴香港工作，無論是透過引進外籍勞工計畫、專業人才計畫，或是赴港求學後留在當地就業，兩地職場文化的差異往往成為他們適應時的最大挑戰。近日一名中國網紅在小紅書分享，提醒不少剛到香港工作的中國人，習慣以中國職場的思維處理事情，自認「懂做人、懂變通」，但在香港同事眼中，卻可能被認為是不按規矩辦事。

一名在香港工作已邁入第8年的中國網紅，近日在小紅書分享自己對兩地職場文化的觀察。她表示，自己曾在中國及香港工作，赴港至今已是第8年，認為中國職場那套「人情世故」在香港未必行得通，因此整理出兩地職場文化的4大差異，提醒有意赴港工作的人，應先了解當地的「遊戲規則」。

一、下班後真的可以「消失」

這名網紅表示，香港當地同事下班後通常不會再查看工作訊息，讓她一開始非常不習慣。她指出，中國職場工作者即使公司沒有要求，下班後仍會下意識查看工作訊息，認為不回覆似乎不太妥當，甚至擔心影響主管對自己的印象。

相較之下，香港人通常將工作與生活劃分得很清楚，下班就是下班，不會再處理公事，工作群組也會保持安靜。她認為，這種文化雖然一開始讓人不習慣，但長期下來，反而能讓人擁有真正的休息時間。

二、重視規則 做事講求規矩

她指出，香港人相當重視規則，對剛到香港工作的中國人而言，可能會覺得有些死板。中國職場工作者遇到事情時，通常會思考如何調整，或是透過其他方式彈性處理，但香港同事碰到問題時，往往不是先想如何解決，而是先確認「規定允不允許」。

她舉例，營業時間規定到幾點就是幾點，不會因為對方是熟客就特別通融，也不會隨意更改規定。她坦言，一開始會覺得「有必要這麼認真嗎？」但待久之後，反而認為這樣比較省事。

她表示，因為規則明確，每個人都知道界線在哪裡，不需要猜測對方的底線，也能減少許多人際相處上的壓力。

三、避免打探隱私拉近關係

她指出，在中國，人們經常透過詢問薪資、婚姻狀況等較為私人的話題來拉近彼此關係，但在香港，除非對方主動提起，否則一般不會刻意追問。

她表示，和同事可以聊工作、聊旅遊，也能維持良好的關係，但不一定需要了解對方的私生活，彼此尊重隱私與界線即可。

她認為，這種相處模式雖然看起來有些疏離，但實際上反而減少了人際關係中的壓力，讓同事之間的互動更加自在。

四、吃飯AA制很正常

她表示，在香港與同事吃飯採取AA制相當普遍，不會因為某個人主動請客，就認為對方特別「會做人」。大家通常各自支付自己的餐費，也不會特別計較「上次是他請客，這次應該換我請」。

相較之下，中國職場文化經常將請客吃飯視為建立人際關係的一種方式，但在香港，同事之間聚餐各自付錢才是常態，不需要透過請客來維持關係。

最後，這名網紅感嘆，在香港生活久了就會發現，並不是香港人缺乏人情味，而是彼此的界線相當清楚，工作歸工作、生活歸生活。她強調，自己並非要比較中國與香港哪一邊的職場文化比較好，而是提醒赴港工作的人，應先了解當地的「遊戲規則」，才能更快適應職場環境。

這篇貼文也引發部分香港網友留言討論，有人認為，重視規則正是香港能夠維持高效率的原因之一，留言指出「依法辦事是文明社會的基本原則」。

另有網友表示，如果執法不嚴格、有法不依，容易造成社會不公平，進而引發民怨。透過送禮、走後門、講人情或要求通融來獲取特殊待遇，不僅有違公平原則，部分行為甚至可能觸法，破壞社會法治。

還有人分析，香港人口密集、生活節奏快速，因此格外重視效率。即使只是看似微小的改變或通融，也可能造成連鎖影響。例如在電梯門口過度禮讓，反而可能導致後方人潮嚴重堵塞。

該名網友認為，香港人之所以能在有限空間中維持生活秩序，正是因為彼此都有明確的界線感，而所有人際關係與情感交流，也都是建立在互相尊重界線的基礎之上。

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文章授權轉載自《香港01》