崗位難求 陸國考熱門職缺6000人搶1名額

在大陸青年就業市場面臨壓力之際，大陸二○二七年國家公務員考試報名廿四日截止，熱門職缺競爭激烈，其中，吉林出入境邊防檢查總站一個職缺招錄一人，截至當日下午十七時，資格審查通過人數已超六千人，競爭比逾六千比一。不過，也有多個職缺無人提交報名申請。

中新網報導，二○二七年大陸國考計畫招錄三萬五千七百人，較上年度減少約二千四百人。相關統計數據顯示，截至二十四日下午十七時，已有三百多萬人通過資格審查。

報名人數最多的十個職缺，報名人數均突破三千四百人。其中，吉林出入境邊防檢查總站「延邊邊境管理支隊一級警長及以下（十七）」職缺招錄一人，資格審查通過人數超過六千人，競爭比逾六千比一。

還有多個職位出現數千人競爭一崗的現象。大陸國家統計局河南調查總隊「鞏義調查隊一級科員」職缺招錄一人，資格審查通過人數為五五三四人，另有六人待審查；大陸文旅遊部資源開發司「資源普查處一級主任科員及以下」職缺招錄一人，通過審查者四七六一人，另有一○七人待審查。

此次大陸國考招錄繼續向應屆畢業生及基層職位傾斜。大陸國家公務員局網站資料顯示，有二點六九萬個招錄名額配置於縣（區）級及以下直屬機構；中央機關直屬市（地）級及以下機構則設置二點四六萬個名額，主要招錄應屆大學畢業生。

大陸教培機構華圖教育研究院專家易定宏表示，不同地區、部門的職缺要求及報考條件不同，報名熱度也有差異，報名階段熱度較高的職缺，往往報考門檻相對較低。他建議考生依自身情況，考量與職缺的適配性。

國家統計局日前數據顯示，九月全國城鎮不包含在校生的十六歲至廿四歲勞動力失業率為百分之十八，較八月下降○點九個百分點，但仍高於去年同期的百分之十七點七。