成本優勢 南韓AI新模型 近半源自陸產品

南韓開發者採用大陸ＡＩ基礎模型的比重持續攀升，今年前八個月發布的新模型中，近半數以大陸模型為基礎，阿里巴巴通義千問更占全部模型近五成。韓媒昨援引智庫Rockbridge Network Korea報告指，大陸模型因成本低、選擇多元而受到南韓開發者青睞，但相關趨勢也引發技術依賴及資料安全疑慮。

韓國時報（The Korea Times）昨報導，前述智庫報告顯示，今年一月至八月，南韓本土帳號在Hugging Face平台發布的一八四五個模型中，百分之四十九點三基於大陸模型，高於基於美國模型的百分之卅五點九及南韓本土模型的百分之十四點九。

採用大陸模型的比重從二○二三年的百分之一點二，增至二○二五年的百分之廿二，今年進一步攀升。其中，阿里巴巴通義千問（Qwen）是最常被採用的基礎模型，占全部模型百分之四十六點八，共八六四個；谷歌Gemma占百分之十四點七，Meta的Llama占百分之十三點八，南韓ＬＧ人工智慧研究院的ＥＸＡＯＮＥ占百分之九點三，Kakao的Kanana則占百分之二點七。

報導提到，OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude及谷歌的Gemini等熱門ＡＩ模型屬於閉源模型，底層權重不對外公開；相較之下，通義千問及Gemma等開放權重模型允許開發者下載、修改，也能利用韓文資料微調，無須完全依賴雲端ＡＩ服務。

Rockbridge Network Korea報告另指，大陸模型成本低、選擇多元，是吸引南韓開發者採用的原因。通義千問涵蓋小型至大型模型，支援一一九種語言，並有衍生模型、工具及應用生態系。報告估算，大陸模型的輸出成本約為同級頂尖模型的卅四分之一；若以完整基準測試的執行成本計算，成本優勢則縮小至約四倍。

不過，報導也指，採用大陸模型也引發技術依賴及供應鏈風險疑慮。業界人士表示，阿里巴巴同時提供ＡＩ模型及雲端基礎設施，開發者可能更難脫離其生態系；若美中科技競爭升高，相關模型可能遭制裁或面臨授權政策變動，導致使用這些模型的企業營運中斷。

資安方面，報導引述該報告對一○二家中小企業的調查指，百分之八十點二的受訪企業擔心大陸ＡＩ模型可能造成資料外洩，百分之六十七點七憂心個人資料處理缺乏透明度。