大陸2025年老年撫養比例 首次超過少年兒童撫養比

中國國家統計局新出版的「中國統計年鑑2026」顯示，中國2025年總撫養比為45.1%，其中少兒撫養比為22%，老年撫養比為23.1%，老年撫養比首次超過少年兒童撫養比。

第一財經今天報導，根據「中國統計年鑑2026」，2025年全中國0至14歲人口2億1276萬人，占總人口比重為15.1%；65歲及以上人口2億2365萬人，占總人口比重為15.9%。

撫養比又稱撫養係數，是指在人口當中非勞動年齡人口對勞動年齡人口數（15至64歲）的比例。總撫養比是少年兒童撫養比和老年人口撫養比相加之和。

隨著人口老齡化，近年中國老年撫養比持續上升。報導指出，中國2016年老年撫養比為15%；2021年突破20%，達20.8%；2024年升至22.8%，當年少兒撫養比為23%、老年撫養比已經十分接近少兒撫養比。至2025年老年撫養比首次超過少兒撫養比。