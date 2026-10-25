西藏那曲再震 規模5.7為迄今最大餘震

一輛由華為鴻蒙智行與賽力斯汽車共同打造的新能源車品牌「問界」M9轎車，近日在陝西榆林神木市以每小時139公里速度高速撞上路邊信號燈桿，車毀人亡，而被撞的燈桿僅掉了點漆，幾乎完好，全網驚嘆神蹟，戲稱「1000萬（人民幣，下同）以內最好的桿子」，紛紛趕赴打卡，讓燈桿成網紅景點。但隨後燈桿被以「整修」為名圍擋，引發網友嘲諷：「繼尊界煞車踏板斷裂禁言之後，又想一手遮天？」

2026-10-25 14:27