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西藏那曲再震 規模5.7為迄今最大餘震
中國西藏那曲市巴青縣22日晚間發生規模7地震，此後餘震不斷。中國地震台網最新監測資料顯示，今天晚間7時許又發生兩起餘震，其中一起餘震規模5.7，為震後至今最大餘震。
據澎湃新聞報導，中國地震台網測定，今天晚間7時24分在西藏那曲市巴青縣發生規模4.7地震，震源深度10公里，震央位於北緯32.48度，東經93.96度。
7時25分巴青縣又發生規模5.7地震，震源深度10公里，震央位於北緯32.43度，東經93.99度。中國地震台網指出，這是西藏巴青規模7地震後目前最大的餘震，此次地震震中距主震震中約19公里。
除此之外，中國地震台網還測定，與巴青縣相鄰的青海玉樹州雜多縣在今晚7時26分也發生規模5.6左右地震。
中國西藏那曲市巴青縣22日晚10時33分發生規模7地震，震源深度10公里，震央位於北緯32.40度、東經93.79度。
官方統計資料顯示，截至23日下午1時，該起地震已造成16人遇難、76人受傷，房屋倒塌及受損339戶。截至24日中午12時，共計監測到餘震892次，其中851次餘震未達規模3。
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