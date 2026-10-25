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水上漂40.74公里刷新世界紀錄！張雪：下一步「環金門」一圈

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
張雪25日駕駛MX450兩棲改裝摩托車，在湖南家鄉水域完成40.74公里水上行駛，刷新「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄。圖／取自新華社微博
張雪25日駕駛MX450兩棲改裝摩托車，在湖南家鄉水域完成40.74公里水上行駛，刷新「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄。圖／取自新華社微博

張雪機車」創辦人張雪25日在家鄉湖南完成摩托車水上行駛40.74公里，刷新金氏世界紀錄（Guinness World Records）。此前一日，張雪在試車時稱未來考慮研發水陸兩用摩托車，並「計畫從廈門出發繞金門一圈」。

綜合新華社、中新網報導，張雪25日上午11時許單人駕駛MX450兩棲改裝摩托車，在開闊江面持續滑行，依序完成七次轉彎、八個賽段，全程連續且未中斷，最終完成40.74公里水上行駛，打破原有31.8公里的「改裝摩托車在開闊水域行駛最遠距離」金氏世界紀錄。挑戰期間，張雪也向沿岸觀眾揮手致意。

張雪表示，團隊已做足準備，因此對挑戰有信心。時隔17年再次挑戰，是因為時間與條件都已成熟，加上MX450已實現量產，希望向外界證明自己與團隊的實力。他說：「今天在故鄉圓夢，也是想讓這片土地被世界看見。」

談到挑戰過程，張雪表示，挑戰過程發揮穩定，出發後沒有刻意拉高車速，因為若挑戰失敗「還是很丟臉的」，因此全程相當謹慎。他替自己的表現打了99分，笑稱刻意保留1分，「不要太驕傲」。

報導提到，2009年，22歲的張雪曾在浙江武義四度挑戰摩托車「水上漂」，但都以落水告終，最遠僅滑行20公尺，未達當時設定的26公尺目標。17年後，張雪帶著改裝摩托車回到家鄉麻陽，再度挑戰這項紀錄。

水上行駛的難點包括轉彎路線控制、身體重心調整、油門控制及維持滑行橇姿態；機車動力、水下暗流、防水性能，以及保障艇掀起的浪花，也會影響車輛穩定性。為完成挑戰，張雪機車團隊強化動力系統、改造輪胎齒紋、收窄浮力滑板並加裝穩定尾鰭，並在不同水域進行多輪測試及調整。

此前一日，張雪24日試車時表示，「這個搞好以後，我們就去環金門跑，從廈門穿到金門再回一圈。」團隊只要做自己以前沒做過的事或尚不熟悉的事，這些都會促使團隊去成長和學習。

張雪以此次挑戰的流體仿真技術進步為例稱，有些產品或是在不斷嘗試的過程中逐步發展出來，「一些領域他是玩著玩著就玩出來了」，因此他認為，未來研發水陸兩用摩托車「大機率有可能」。

「張雪機車」創辦人張雪25日完成摩托車水上行駛40.74公里的紀錄挑戰。前一天，他表示，未來考慮研發水陸兩用摩托車，還想從廈門出發，穿越至金門再繞行一圈。圖／截自北京日報微博影片
「張雪機車」創辦人張雪25日完成摩托車水上行駛40.74公里的紀錄挑戰。前一天，他表示，未來考慮研發水陸兩用摩托車，還想從廈門出發，穿越至金門再繞行一圈。圖／截自北京日報微博影片

金門 張雪機車 摩托車

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