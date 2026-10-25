中國環保志工張文斌遭跨省抓捕 家屬證實已被拘留

從事汙染調查的中國知名環保志工張文斌20日遭跨省抓捕，家屬證實他被帶到江西宜春的公安局。張文斌的工作生涯中，曾有多次被毆打及被警方帶走的經驗。

張文斌近日被警方帶走的消息，引發中國環保圈關注。今天有自媒體發布環保志工「土撥鼠」對張文斌妹妹的訪談，確認張文斌是從家鄉烏魯木齊被押至江西宜春萬載縣，罪名是涉嫌敲詐勒索。

其家人接到江西警方電話，要他們給張文斌寄衣服，因為「他至少要在裡面待37天」。但家屬並沒有收到任何刑事方面的通知書。

中國的刑事拘留最多37天，之後將決定是否批准逮捕，或者能爭取取保候審。

張文斌長期從事第一線汙染調查工作，不是第一次面臨安危。

公開報導顯示，2015年，張文斌與另一名志工在北大東門附近準備拍攝萬泉河排汙口時被北京警方帶走。

2019年，江蘇響水化工區爆炸釀成重大安全事故後，他第一時間趕赴現場調研環境汙染狀況，因涉嫌「尋釁滋事」被警方帶走調查，當天下午獲釋。

2023年，張文斌受環保組織「自然之友」委託，在山西呂梁斜溝煤礦做現場踏勘調查時，拍到煤礦區向黃河支流排放黑色廢水，隨後與廠方人員發生衝突並遭毆打，車輛也被損壞。

張文斌的妹妹說，哥哥不會主動跟他們說這方面的事情，每一次家人都是從網上知道他出事。

志工「土撥鼠」說自己能理解張文斌，他說，「做環保不掙錢，到處得罪人，被人圍堵追截，被人打擊報復。但為什麼要做呢？因為有時候我會想，如果你不做的話，那些汙染物流到這個社會上會讓很多人得癌症。那怕我們做了沒人敢信，但是我們不能眼睜睜的看著這個事情發生」。