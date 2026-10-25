鐵飯碗魅力大！大陸公務員考試熱門職缺「6000搶1」

在大陸青年就業市場仍面臨壓力之際，大陸2027年國家公務員考試報名24日截止，熱門職缺競爭激烈，其中，吉林出入境邊防檢查總站一個職缺招錄1人，截至當日下午17時，資格審查通過人數已超6000人，競爭比逾6000比1。不過，也有多個職缺無人提交報名申請。

據中新網報導，2027年大陸國考計畫招錄3萬5700人，較上年度減少約2400人。相關統計數據顯示，截至24日下午17時，已有300多萬人通過資格審查。報名人數最多的10個職缺，報名人數均突破3400人。其中，吉林出入境邊防檢查總站「延邊邊境管理支隊一級警長及以下（十七）」職缺招錄1人，資格審查通過人數超過6000人，競爭比逾6000比1。

此外，報導稱，還有多個職位出現數千人競爭一崗的現象。大陸國家統計局河南調查總隊「鞏義調查隊一級科員」職缺招錄1人，資格審查通過人數為5534人，另有6人待審查；大陸文旅遊部資源開發司「資源普查處一級主任科員及以下」職缺招錄1人，通過審查者4761人，另有107人待審查。

而大陸國家糧食和物資儲備局湖北局「糧棉糖監管處一級主任科員及以下」職缺招錄1人，通過審查者3926人，另有2人待審查；深圳海關深圳灣海關「檢驗檢疫四級主辦及以下」職缺招錄1人，通過審查者3777人，另有415人待審查。

報導提到，此次大陸國考招錄繼續向應屆畢業生及基層職位傾斜。大陸國家公務員局網站資料顯示，有2.69萬個招錄名額配置於縣（區）級及以下直屬機構；中央機關直屬市（地）級及以下機構則設置2.46萬個名額，主要招錄應屆大學畢業生。此外，另有3000多個名額定向招錄服務基層項目人員及在軍隊服役滿5年的大學畢業生退役士兵。

與此同時，也有很多職位無人提交報名申請，形成對比。不過，大陸教培機構華圖教育研究院專家易定宏表示，不同地區、部門的職缺要求及報考條件不同，報名熱度也有差異，報名階段熱度較高的職缺，往往報考門檻相對較低。他建議考生依自身情況，考量與職缺的適配性。

大陸青年就業市場仍面臨壓力。大陸國家統計局21日公布的數據顯示，9月全國城鎮不包含在校生的16歲至24歲勞動力失業率為18%，較8月下降0.9個百分點，但仍高於去年同期的17.7%。大陸國家統計局指出，隨著大學畢業生逐步落實工作崗位，9月青年失業率有所回落。今年大陸大學畢業生預計達1270萬人，再創新高。