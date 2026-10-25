中國首部AI電影「三星堆」上映 製作成本大幅降低

中國首部取得公映許可的全人工智慧（AI）電影「三星堆：未來往事」23日正式登上院線。該片從製作歷時2年，期間AI軟體不斷換代，團隊曾多次重新製作畫面。據報導，AI製作最大優勢是成本降低。

綜合央視財經和濟南時報報導，「三星堆：未來往事」全長100分鐘，畫面全部由AI生成，部分聲音由AI生成，角色均為原創數位形象，內容用超寫實影像融合古蜀文明與未來科幻。

有觀眾表示，對片中萬箭齊發的畫面感到震撼，並認為畫面效果很好。

中國博納影視行政總裁、「三」片總製片人蔣德富說，以往千軍萬馬的大場面鏡頭，單鏡頭造價就要人民幣幾百萬元，還要遠赴海外製作，如今依靠AI技術就能輕鬆落地。而繼「三」片後，該公司已經啟動另一部AI影片「計劃外：廣寒行動」的製作計劃。

即使運用AI技術，但這部片並非「一鍵生成」。「三」片監製曲吉小江表示，影片僅製作環節前後便有近百人參與，成本達到人民幣千萬元級。隨著生成模型不斷更新，團隊曾多次重新製作畫面，人物穩定性、鏡頭連貫性以及適應大銀幕放映的畫面精度，仍需要大量人工調整。

除院線外，純AI生成劇集「後西遊記」也已經在中國播出，40分鐘單集畫面、人物演繹全部由AI完成。

「後西遊記」總導演李東珅認為，AI影視製作中，人的核心價值有兩點：一是提供想象力，提供世界觀。二是快速做取捨，在海量AI生成素材裡選出最優畫面。

「三星堆：未來往事」上映兩天，票房已突破人民幣50萬元（新台幣240萬元）。